Veaceslav Platon anunţă că va cere pedepsirea procurorilor şi a judecătorilor vinovaţi de încarcerarea sa

Cu toate acestea, Veaceslav Platon va cere tragerea la răspundere a procurorilor şi judecătorilor care se fac vinovaţi de încarcerarea sa, dar şi a celor care au comandat acest lucru.



„Eu nu voi acţiona statul la CEDO. Să răspundă acei procurori şi judecători cu mâinile cărora s-a făcut asta, dar şi cei care se fac vinovaţi nemijlocit de acest lucru. Nu mă pregătesc să mă judec cu statul, dar voi încerca ca aceste persoane să răspundă pentru faptele lor. Cred că este ceva normal”, a declarat Veaceslav Platon în cadrul emisiunii „Interviu Exclusiv” la postul de televiziune REN Moldova.



Întrebat dacă acest lucru este posibil acum în Moldova, omul de afaceri a menţionat că, mai devreme sau mai târziu, oricum va obţine acest lucru, dar şi şi-a exprimat speranţa că „preşedintele Maia Sandu nu va încerca să-i apere pe Viorel Morari, Adriana Beţişor sau acei judecători care l-au condamnat la 18 ani de închisoare”.



Cât ţine de plângerea sa la Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, Veaceslav Platon a explicat că, în pofida legăturilor politice strânse pe care le are Maia Sandu în statul vecin, are temei să creadă că acolo va fi mai uşor să ajungă la adevăr. „Ştiu că nu va fi uşor, dar chiar şi în timpul lui Plahotniuc, aflându-mă în închisoare, eu obţineam de la autorităţile române luarea unor decizii concrete. Plahotniuc avea multe bătăi de cap din această cauză”, a menţionat Veaceslav Platon.



Omul de afaceri a mai menţionat că, în orice ţară europeană, pentru intervenţiile sale pe lângă sistemul judecătoresc, Maia Sandu ar fi stat deja la închisoare. „Vreau s-o văd pe Maia Sandu cum îşi va explica acţiunile”, a mai spus el.