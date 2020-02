Veaceslav Negruţă bate alarma: Cele mai vestite privatizări s-au făcut în anii electorali

„Actualul Guvern nu a fost instaurat pentru a reduce schemele, acesta a fost instaurat pentru a le multiplica. Schemele de la Metalferos continuă, iar banii vor ajunge pentru finanţarea campaniei lui Igor Dodon. Totodată, se vehiculează că Vladimir Andronache, persoana din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, acum în anturajul lui Igor Dodon, administrează nu doar Metalferos, dar şi alte scheme. Am întrebări la ce se întâmplă cu proprietatea Republicii Moldova", a declarat Alexandru Suslari în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la postul de televiziune TVR Moldova.



Şi ex-ministrul Finanţelor Veaceslav Negruţa trage un semnal de alarmă cu privire la privatizările şi concesionările care se fac în Republica Moldova, mai ales în anii electorali şi pre-electorali.



„Vreau să reamintesc că cele mai vestite privatizări din Republica Moldova s-au făcut în anii electorali. In 2008, înainte de alegerile din 2009 s-a dus Codru şi multe altele. Cine era principalul acolo? Din nou, numele Igor Dodon figurează. În 2014 acele vestite concesionări şi acele active pierdute de stat şi BEM. În 2019 am avut alegeri, în 2018 se duce Casa Presei, cantină şi alte lucruri", a declarat Veaceslav Negruţa.



În opinia lui Veaceslav Negruţă, preşedintele Dodon cunoaşte foarte bine care proprietate de stat stă prost în registrele proprietăţii statului şi face referire la schimbare conducerii la Agenţia Proprietăţi Publice.



„Merită atenţie această schimbare fulger care s-a făcut cu şefia la Agenţia Proprietăţi Publice. Probabil, unii nu au fost suficient de loiali şi nu au reacţionat la prima chemare ca să facă aş cum li se cere", a adăugat Veaceslav Negruţa.



În concluzie, Veaceslav Negruţa spune că până la sfârşitul acestui an când vom avea alegeri prezidenţiale, o altă jumătate de ţară ar putea fi scoasă prin offshor-uri pentru ca cineva să-şi asigure confortul politic în următorii patru ani.