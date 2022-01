Vasile Costiuc, plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile

Ion Cobîşenco, avocatul lui Vasile Costiuc, a remarcat că instanţa a admis parţial demersul procurorului şi a aplicat măsura preventivă de arest la domiciliu pentru 30 de zile. Clientul său nu-şi recunoaşte vina şi a fost acuzat de o infracţiune „pe care e imposibil să o săvârşească – abuz de putere sau abuz în serviciu, or, acesta niciodată nu a deţinut funcţii de răspundere”. Avocatul a mai spus că Vasile Costiuc e acuzat de participarea la un grup criminal organizat, iar legătura cu acel grup ar fi fost probată prin „cine şi cu cine este prieten pe Facebook”. Avocatul a mai dat asigurări că nu există nicio legătura dintre Veaceslav Nedelea şi Vasile Costiuc şi că este o pură coincidenţă faptul că ei au fost reţinuţi în aceeaşi zi.



Potrivit lui Vasile Costiuc, chestiunea în care este vizat „este mult mai amplă şi e politică”. Acesta a spus că a primit pe data de 11 ianuarie propunerea să participe la destabilizări şi a refuzat, iar pe 12 ianuarie a fost luat de acasă (n.r reţinut). În izolator ar mai fi primit oferte „ca să treacă de partea unor puteri obscure pentru a destabiliza şi pentru a participa la formarea unui Guvern”, dar a refuzat. „Eu am rămas om liber şi în puşcărie, şi în izolator”, a mai spus el.



Veaceslav Nedelea nu recunoaşte acuzaţiile pe care îi sunt aduse, considerându-le „abstracte, bizare” şi spune că se va apăra, iar în ultimă instanţă va câştiga în judecată. „Nu am eu treabă cu epopeea, mai ales cu detaliile care le prezentaţi dumneavoastră, presa”, a declarat acesta jurnaliştilor. El mai spune că deţine patru terenuri în Durleşti, obţinute prin contract de vânzare-cumpărare, începând din 2011, care au şi fost declarate fiind persoană publică.



Procurorii au cerut instanţei mandat de arestare preventivă pe numele a doi învinuiţi şi arest la domiciliu pentru femeia, reţinută pe 12 ianuarie în cadrul dosarului terenurilor de la Durleşti. Ultima cooperează cu organul de urmărire penală şi recunoaşte circumstanţele faptei. Cei trei sunt învinuiţi de abuz în serviciu şi spălare de bani, manifestate prin organizarea şi coparticiparea la realizarea schemei de înstrăinare a unor loturi de pământ ale Primăriei Durleşti, în interesul unui grup organizat, care ar fi prejudiciat statul cu peste 7 milioane de lei.



Dosarul în care figurează cei trei învinuiţi şi acţiunile desfăşurate de procurori şi CNA în această cauză au fost iniţiate în 2021. Acţiunile infracţionale au început din anul 2005, iar ultima tranzacţie de vânzare-cumpărare a terenurilor a fost realizată în anul 2019, ca finalizare a acţiunilor criminale, realizate de grup.