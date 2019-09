Vasile Bolea: Pledăm ca această coaliţie PSRM-ACUM să funcţioneze în următorii patru ani

Potrivit lui, PSRM pledează pentru ca această coaliţie să funcţioneze un mandat deplin de patru ani, deoarece sunt foarte multe lucruri de făcut în ţară.

Parlamentarul consideră că este nevoie de o foaie de parcurs, la nivel de Legislativ, la nivel de Guvern şi la nivelul coaliţiei, care urmează să guverneze ţara. Declaraţiile au fost făcute la dezbaterile publice cu tema: „Relaţiile dintre componentele guvernării: practică, aşteptări, provocări”, organizate de Agenţia de presă IPN şi Radio Moldova.De aceea, spune Vasile Bolea, a fost propus să fie semnat un al doilea acord, care va cuprinde, pe un termen mediu –un an-doi, acţiunile din următoarea etapă. Este vorba despre acţiuni din domeniul social, antreprenorial etc. În acest sens, PSRM a desemnat un grup care s-a ocupat şi a pus pe hârtie viziunea formaţiunii. Aceasta a fost prezentată şi colegilor din Blocul ACUM. Au urmat mai multe discuţii, inclusiv referitor la faptul că Guvernul are planul său de acţiuni şi acesta trebuie ajustat la doleanţele PSRM. Potrivit deputatului, chiar dacă apar anumite divergenţe în abordări sau idei diferite, acestea trebuie discutate, iar până la urmă societăţii să-i fie prezentată o poziţie comună.„Dacă ne-am asumat să guvernăm ţara, să o guvernăm. Uneori, fiind la guvernare, ne comportăm de parcă am fi în opoziţie. Sunt unele acţiuni sau comportament ale unei opoziţii veritabile. Or, trebuie să ne deprindem că suntem la guvernare. Există o responsabilitate enormă şi din această perspectivă trebuie să luăm decizii, pe alocuri grele. Dar deciziile pe care le ia guvernarea influenţează mersului lucrurilor în ţară”, a notat parlamentarul.Potrivit lui, PSRM nu a încercat să dea lecţii, aşa cum încearcă să o facă alţii în Parlament, „care de fiecare dată vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în trecut”. Or, Vasile Bolea spune că preferă să vorbească despre problemele zilei de astăzi, dar şi despre viitorul ţării, al copiilor, care trebuie să fie unul frumos. Deputatul s-a referit şi la numirile în funcţii, care au fost criticate, chiar şi de unii colegi de coaliţie. Potrivit lui, acestea au fost făcute în Parlament, prin consens, iar la organizarea concursurilor au participat toţi actorii politici, inclusiv cei din opoziţie, şi deputaţi independenţi. „Şi nimeni nu poate reproşa nimic socialiştilor”. Acesta a mai spus că influenţa pe care o are PSRM în majoritatea parlamentară nu este atât de mare, fracţiunea având 35 de mandate, iar gradul de influenţă asupra situaţiei din coaliţie este în jur de 50 la 50. „Astfel, PSRM trebuie să ţină cont de doleanţele şi viziunile colegilor din Bloc”, a spus el.Parlamentarul s-a referit şi la alegerile din 20 octombrie. În opinia sa, alegerile sunt o competiţie şi este important ca imediat ce vor fi clarificate scorurile să nu existe acel sentiment de invidie în interiorul coaliţiei de guvernământ. „Alegerile vin, alegerile trec. În faţa noastră a tuturor sunt puse unele sarcini pe care trebuie să le îndeplinim, nu pentru noi, ci pentru ţară. Pericolele ele întotdeauna o să fie, doritori de a împiedica mersul firesc sau conlucrarea noastră de mai departe – ele au fost, sunt şi o să fie. Şi ceea ce s-a întâmplat ceva timp în urmă, în perioada asta de dualitate a puterii, 7-14 iunie, tot au fost create aceste circumstanţe, aceste premise, pentru ca noi să nu avem o bună înţelegere între noi şi să nu schimbăm lucrurile. Şi aceste tentative sunt convins că o să mai fie. Care vor fi urmează să vedem”, explică deputatul.În viziunea sa, este important ca aceste lucruri să fie conştientizate, iar pericolele şi provocările să fie minimizate la maximum. Vasile Bolea a spus că, dacă se va merge strict pe acel plan care urmează să fie agreat de componentele coaliţiei, guvernarea va putea trece peste aceste pericole. „Dacă vor reuşi să determinăm cine şi de ce se ocupă şi să fie uniţi, vor merge împreună înainte şi vom face multe pentru ţară”. În opinia sa, trebuie să existe capacitate de a relansa economia şi de a porni motoarele ei. Guvernanţii trebuie să fie capabili să câştige mai mulţi bani care să fie investiţi în cetăţeni.Dezbaterile publice „Relaţiile dintre componentele guvernării: practică, aşteptări, provocări”, sunt ediţia a 116-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, desfăşurat cu susţinerea Fundaţiei germane Hanns Seidel.