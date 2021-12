Vasile Bolea: Guvernarea a acaparat Procuratura pentru a o folosi ca pe o bâtă politică

Potrivit deputatului BSC, astăzi, sistemul acţionează la comanda guvernării. „Asta arată şi atacul asupra preşedintelui CSP-ului, doamna Motuzoc, care s-a pomenit cu un proces contravenţional, conform căruia urmează cel puţin pentru o jumătate de an să fie suspendată din funcţie. Sunt acţiuni la comandă şi acţiuni de intimidare, mai ceva decât în perioada lui Plahotniuc”, a menţionat Vasile Bolea. El a invocat principiul evanghelic: „Cu ce judecată judecaţi voi oamenii, aceeaşi judecată o să fie şi asupra dumneavoastră”.



Deputatul BCS a explicitat că, aşa cum au putut vedea şi experţii Comisiei de la Veneţia, atunci când au efectuat o vizită la Chişinău, există „un conflict politico-juridic” între procurorul general suspendat şi guvernare. Conflictul ţine de faptul că „procurorul general suspendat nu a dorit să execute unele solicitări care au venit fie de la Preşedinţie, fie de la cei care astăzi se află la guvernare”. Cu referire la solicitările pe care nu a vrut să le execute Alexandr Stoianoglo, Vasile Bolea a menţionat că procurorul general suspendat „Nu a dorit să deschidă dosare penale la comandă – dosare politice împotriva liderilor opoziţiei de astăzi”. Potrivit lui, solicitările privind deschiderea dosarelor penale i-au vizat pe Vladimir Voronin, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi şi pe aţii. „Alexandr Stoianogo nu a dorit să facă aceasta, de aceea guvernării de astăzi i-a trebuit un procuror de buzunar, care să execute toate aceste comenzi”, a menţionat Vasile Bolea.



„Comisia de la Veneţia este o instituţie importantă, care veghează asupra respectării unor principii unanim recunoscute. Ea poate să dea avize reieşind din situaţia de fapt, să dea unele aprecieri, să vorbească despre unele conflicte politice care există într-o ţară sau alta, care au generat adoptarea unei legi ce încalcă unele principii. Şi în acest sens, aceste legi, care încalcă principii unanim recunoscute, dezechilibrează sistemul per ansamblu”, a explicat Vasile Bolea. El spune că, prin avizul său cu privire la Legea Procuraturii, Comisia de la Veneţia a făcut „un îndemn ca să se revină la situaţia anterioară, în care a existat o anumită balanţă nu numai între forţe, dar şi în sistem”, - a remarcat deputatul BCS. - Dezechilibrarea oricărui sistem duce la derapaje, care dăunează per ansamblu societăţii”.



Deputatul BSC a criticat lipsa de viziune şi strategie a actualei guvernări cu privire la reforma justiţiei. „În procesul de construcţie – când vrem să construim o casă – noi trebuie să avem un plan, pe care îl face arhitectul şi în baza lui clădim pereţii viitoarei case”, a spus Vasile Bolea. „În cazul reformei justiţiei din Republica Moldova, guvernarea nu are un asemenea plan. Guvernarea nu a elaborat o strategie în acest sens, iar preşedinta Maia Sandu a întors în Parlament strategia elaborată anul trecut de fosta guvernare, pe care actualii guvernanţi nu vor să o amendeze şi să o implementeze”, a spus el.



„Vorbiţi despre faptul că aţi făcut o anumită expertiză a activităţii Procuraturii”, a menţionat Vasile Bolea. „Nu există aşa ceva. Acţionaţi după bunul vostru plac, fără a gândi strategic, tactic, mişcările care ar trebui să schimbe lucrurile în aşa mod, ca să nu dăunăm, în primul rând, sistemului, pentru ca acest sistem, fiind reformat, să meargă înainte şi să avem beneficii în urma acestor modificări”, a precizat Vasile Bolea.



Dezbaterea publică la tema „Avizul Comisiei de la Veneţia: semnal de alarmă asupra stării statului de drept sau îndemn de perfecţionare a proceselor democratice?”, organizată de IPN, a fost ediţia a 219-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susţinut de către Fundaţia germană „Hanns Seidel”.