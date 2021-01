Vasile Bolea: Adresez scuzele de rigoare familiilor şi persoanelor ce s-au simţit ofensate

Cu un astfel de mesaj a venit astăzi, 6 ianuarie, deputatul, după ce ieri, mai multe asociaţii obşteşti, dar şi internauţi, i-au cerut parlamentarului să prezinte scuze, după ce acesta a folosit într-o postare pe Facebook expresia „autodizolvarea Parlamentului este invenţia unui autist băgată pe gât”.



„Stimaţi prieteni. Am şi mereu am avut empatie în raport cu oamenii care se confruntă cu anumite probleme în viaţă, indiferent de originea acestora. Aşa am fost educat în familie, în spirit creştin. Împărtăşesc integral durerea familiilor în care cresc copii care suferă de autism. Cunosc personal astfel de cazuri şi înţeleg deplin prin ce trec, în special, părinţii”, precizează parlamentarul într-o postare pe Facebook.



Vasile Bolea reiterează că „cei care s-au adresat la Curtea Constituţională pentru a întreba dacă se poate autodizolva Parlamentul încearcă să reinventeze Constituţia ţării şi să bage pe gât idei neconstituţionale”.



După postarea deputatului Bolea, cu o reacţie a venit asociaţia obştească ,,SOS Autism”, reprezentanţii cărora şi-au exprimat indignarea, profundul dezgust şi dezamăgirea faţă de declaraţiile în cauză. Şi Federaţia pentru Drepturi şi Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autist a declarat că termenul folosit de deputat în postarea publică de pe reţelele de socializare şi preluată de presă este înjositor. „Vă încurajăm să aveţi tot atâta îndrăzneală şi verticalitatea să ieşiţi în faţa presei cu scuze pentru acest mesaj nechibzuit”, se arată în mesajul Federaţiei.