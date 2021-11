Vârsta de pensionare, nou motiv de dispute între opoziţie şi guvernarea PAS

De cealaltă parte, socialistul Vladimir Odnostalko critică guvernarea pentru graba în care a fost promovat acest proiect, sugerând că documentul ar fi fost agreat cu partenerii externi ai ţării în schimbul creditului acordat de FMI.



Deputatul PAS, Dan Perciun, spune că nu este vorba despre o majorare a vârstei de pensionare, ci despre o revenire la reforma pensiilor votată încă de Guvernul Filip. Potrivit lui Perciun, Republica Moldova nu-şi mai permite să ia bani din bugetul de stat pentru a acoperi insuficienţa de fonduri din bugetul asigurărilor sociale.



„Fondul de asigurări sociale este unul deficitar. Noi subvenţionăm în fiecare an acest fond de la bugetul de stat şi acoperim gaura care se creează, pentru că din contribuţiile celor care muncesc nu se acumulează suficienţi bani pentru a plăti pensiile. Noi luăm din alte surse, care ar putea fi redirecţionate spre alte cheltuieli, cum ar fi majorarea salariilor, cheltuieli pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei, medicină. Am pierdut un milion de cetăţeni care au plecat să lucreze peste hotare, în condiţiile în care ne confruntăm cu o scădere a natalităţii, am ajuns în situaţia în care avem mai puţin de un salariat pentru fiecare pensionar. În ultimii ani, am pierdut 140 de mii de oameni care contribuiau la fondul asigurărilor sociale, iar numărul pensionarilor a rămas aproximativ acelaşi”, a spus Dan Perciun, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



De cealaltă parte, socialiştii califică decizia de a reveni la vârsta majorată de pensionare drept un genocid social. Deputaţii PSRM acuză guvernarea că ar fi ignorat total vocea cetăţenilor când a promovat acest proiect, documentul nefiind supus dezbaterilor publice.



„Proiectul a fost înregistrat luni şi joi el deja era dezbătut în plenul Parlamentului şi aprobat în prima lectură. Această rapiditate trezeşte mari suspiciuni. Subiectul n-a fost dezbătut cu Asociaţia Pensionarilor, cu sindicatele şi patronatele. Ştim că guvernarea urmează să ia un credit de la Fondul Monetar Internaţional, 564 milioane de dolari, este o sumă foarte mare, în 2017 şi guvernarea PDM a luat un astfel de credit şi condiţia principală atunci era majorarea vârstei de pensionare. La 1 ianuarie 60 de mii de persoane, femei şi bărbaţi, urmau să se pensioneze. Guvernarea i-a privat pe aceşti oameni de dreptul de a se pensiona”, a spus deputatul Blocului PCRM-PSRM, Vladimir Odnostalko.



De la 1 ianuarie 2022, vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi va fi de 63 de ani. Pentru femei vârsta de pensionare la 1 ianuarie 2022 va fi de 59 de ani şi 6 luni şi va creşte cu 6 luni în fiecare an până în 2028