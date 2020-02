Ungaria va delega doi diplomaţi în Republica Moldova care „să fie de ajutor” în procesul de integrare europeană

„Ungaria, ca stat membru UE, consideră că una dintre politicile cele mai importante ale UE este lărgirea UE şi Parteneriatul Estic. Intenţia noastră nu este doar să dezvoltăm relaţiile noastre bilaterale, ci ne-ar place foarte mult ca şi relaţiile între Moldova şi UE să devină mai strânse. UE are nevoie de istorii de succes. O astfel de istorie de succes poate să fie Parteneriatul Estic, în care Republica Moldova are un rol important, pentru că noi considerăm că rolul Republicii Moldova este foarte important în crearea unui dialog pragmatic între Est şi Vest. Noi din Europa Centrală ştim ce importanţă mare are acest lucru”, a declarat şeful diplomaţiei ungare după întâlnirea cu ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi.





Peter Szijarto a mai spus că pentru acest an Ungaria va oferi 40 de burse pentru studenţii din Republica Moldova.





De partea cealaltă, Aureliu Ciocoi a anunţat că s-a convenit „asupra unei agende foarte intense a relaţiilor noastre bilaterale pentru perioada imediat următoare”.