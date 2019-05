Un panou al „inamicilor presei”, afişat în faţa Parlamentului de la Chişinău

Partidul Politic Şor, deputaţii din partea acestui partid, Ilan Şor şi Marina Tauber, precum şi deputatul PSRM Oleg Savva au ajuns pe panou pentru că au agresat fizic şi verbal jurnaliştii. Partidul Politic Şor, alături de Partidul Democrat, şi deputatul din partea acestui partid, Vladimir Andronache, au îngrădit accesul la informaţii. Au dat dovadă de intoleranţă faţă de jurnalişti fostul preşedinte al Parlamentului, democratul Andrian Candu, şi deputaţii ACUM Maria Ciobanu şi Andrei Năstase.

Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, a declarat că pe parcursul anului trecut au fost mai multe cazuri în care jurnaliştii au fost agresaţi şi fizic şi verbal, le-a fost îngrădit accesul la informaţii de interes public, nu au putut să participe la diferite evenimente de interes public. „Prin acest panou noi ne-am dorit să amintim o dată în plus politicienilor că rolul presei, al jurnaliştilor, este să se documenteze şi să informeze despre problemele guvernării, iar rolul guvernanţilor este să se informeze din presă şi să rezolve aceste probleme, nu să se răzbune pe jurnalişti”, a spus Nadine Gogu.



Deputatul Andrei Năstase a declarat că personal „este onorat că, după nouă ani de luptă, linşaj mediatic la adresa sa din partea holdingului controlat de Plahotniuc”, a ajuns să fie criticat „doar pentru faptul că a atenţionat o jurnalistă din acel holding că manipula opinia publică”. Acesta a spus сă a avut răbdare, are răbdare şi în continuare va avea toată răbdarea pentru toţi jurnaliştii, „inclusiv pentru cei care nu ştiu ce înseamnă deontologie, bun simţ şi, în loc să se ocupe cu informarea corectă a cetăţeanului, se ocupă de dezinformarea”.



Preşedinta Centrului de investigaţii Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a menţionat că profesia de jurnalist este în general frumoasă, îţi oferă plăcerea să lucrezi în interesul cetăţenilor. Potrivit ei, jurnaliştii de investigaţie încearcă să scoată la suprafaţă ceea ce alţii încearcă să ascundă, de multe ori cei care sunt subiecţii investigaţiilor deţin puterea, iar în consecinţă, atacă jurnaliştii. Cel mai des fac acest lucru persoanele publice. Cornelia Cozonac a mai spus că deputaţii care se regăsesc pe panou, atacând jurnaliştii, încalcă legea, iar aceasta este deja o pată pe imaginea lor „şi nu poţi spune că acest politician este onest şi va lucra în interesul cetăţeanului”.



Jurnalista Viorica Tătaru a menţionat că, făcându-şi munca în teren, a simţit de foarte multe ori şi agresiune fizică, şi verbală. „Cel mai mult agresează presa funcţionarii publici, iar asta e o dovadă că instituţiile publice nu-şi instruiesc angajaţii, prin a le spune că presa are voie, poate intra, că presa trebuie să fie liberă”, a spus Viorica Tătaru.



Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Libertăţii Presei care încep astăzi, 3 mai, şi vor dura pe parcursul întregii luni.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: