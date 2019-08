Un deputat din ACUM răspunde la acuzaţiile lui Octavian Ţîcu: Dacă toţi ar fi decişi să rămână îngeri şi nepătaţi, astăzi încă am fi fost sub regimul Plahotniuc

Amintim că deputatul Blocului ACUM Octavian Ţîcu, la fel într-un interviu pentru Europa Liberă, a făcut mai multe acuzaţii atât la adresa Blocului ACUM, cât şi la adresa Socialiştilor. El a declarat că o continuare a alianţei PSRM-ACUM este nocivă şi a vorbit despre partajarea funcţiilor între ACUM şi PSRM, dar şi despre lipsa transparenţei în luarea deciziilor din Blocul ACUM.



„Dacă toţi deputaţii din Blocul ACUM ar fi decişi ca domnul Ţîcu să rămână îngeri şi nepătaţi, astăzi încă am fi fost sub regimul Plahotniuc. Eu ţin minte acea săptămână crucială când noi trebuia să votăm noul Guvern şi Parlament, domnul Ţîcu pur şi simplu a dispărut. Nu puteam să-l găsim la telefon să ne spună unde e, să ne spună şi nouă o părere pentru că era un moment crucial pentru ţară şi nu am putut să-l găsim. Aceste nemulţumiri ale lui le înţeleg, respect opinia lui, dar cred că era mai bine ca el să ne le transmită în privat. Văd o problemă în această abordare, în a veni în public şi a face acuzaţii în propriii colegi”, a declarat Dumitru Marian pentru Europa Liberă.

