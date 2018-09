Tudor Deliu: La următoarele alegeri parlamentare PLDM va avea un cuvânt mare de spus

Liderul liberal-democraţilor spune că PLDM continuă discuţiile cu Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate despre viitoarea coaliţie pentru parlamentare, despre viitorii candidaţi care vor fi înaintaţi din partea blocului electoral, cu condiţia ca toţi aceştia să treacă prin filtrul de integritate.

„Noi nu mai vrem să se repete ceea ce s-a întâmplat când am acces în Parlament cu 23 de deputaţi şi astăzi am rămas doar cinci. Cinci care am rezistat acelor presiuni care au fost puse pe seama noastră”, a declarat preşedintele PLDM.

Referitor la dezideratul unirii, inclus în programul politic al partidului, Tudor Deliu a spus că a fost introdus acest amendament pentru că în PLDM trebuie să se regăsească persoanele care simt şi gândesc româneşte şi pot să implementeze proiecte de reunire.



Analistul politic Vlad Ţurcanu consideră că PLDM încearcă să se reinventeze după ce ar fi putut să dispară odată cu liderul acestuia, Vlad Filat.





„De ce n-a dispărut PLDM? Pentru că cu toate acele figuri oportuniste cu care s-a plimbat PLDM în perioada 2009-2011, are în continuare figuri politice în organizaţii teritoriale care n-au dorit ca această formaţiune să dispară. Şi nu vorbim aici despre persoane întâmplătoare”, spune Vlad Ţurcanu.