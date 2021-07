Topul candidaţilor milionari la funcţia de deputat pentru alegerile din 11 iulie

Pe următoarele poziţii sunt Alexandru Covalenco, de la Alianţa pentru Unirea Românilor, Denis Ulanov, de la Partidul Politic „Şor” şi Adrian Lebedinschi, din Blocul electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor. În TOP 10 se mai regăsesc Andei Spînu şi Olesea Stamate, de la Partidul Acţiune şi Solidaritate şi Gheorghe Cavcaliuc, liderul Partidului Acasă Construim Europa „PACE”, transmite IPN.



Potrivit unei analize a listelor de candidaţi la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare, realizată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” şi prezentată pe portalul alegeri.md, venitul mediu lunar pentru toţi candidaţii înscrişi în cursa electorală este de 17.100 lei . Zero venituri pentru ultimii doi ani au declarat 264 de candidaţi. Cei mai mulţi candidaţi fără venituri sau 89% apar pe lista Partidului „Noi”, care are şi cel mai modest venit mediu per candidat – 1022 lei. Cei mai înstăriţi candidaţi se află pe lista PAS, venitul mediu per candidat fiind de 35.607 lei.



74% din numărul total de candidaţi vin din mediul urban, iar 26% îşi au domiciliul în mediul rural. Trei candidaţi nu au indicat vreo adresă de domiciliu, iar şapte au domiciliul permanent peste hotarele ţării. Majoritatea candidaţilor care locuiesc în mediul urban sau 44% din toţi candidaţii sunt din municipiul Chişinău şi suburbiile acestuia. Cei mai puţini candidaţi din mediul rural se regăsesc pe listele Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei (PDCM) şi Partidului „Patrioţii Moldovei”, câte 9% şi, respectiv, 7%. Unicul partid în care predomină candidaţii din mediul rural (58%) este Partidul „Noi”.



Potrivit aceleiaşi analize, 25% din candidaţi au participat în scrutinele precedente. Cei mai mulţi candidaţi experimentaţi în campaniile electorale sunt pe lista BeCS (90 de persoane). Unicul concurent electoral, pe lista căruia toţi candidaţii sunt la prima lor cursă electorală este – Partidul „Noi”.



188 de candidaţi participă în alegeri fără a fi membri de partid. Din numărul total de 1.790 de candidaţi, 161 au candidat pe listele a cel puţin două partide diferite. Cei mai mulţi candidaţi traseişti se află pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor (25 candidaţi), Partidului „Şor” (19 candidaţi) şi BeCS (16 candidaţi). Partidul Regiunilor din Moldova şi Partidul „Noi” nu au niciun candidat traseist, Partidul „Noi” fiind la primul scrutin.



Pagina web dedicată alegerilor: www.alegeri.md este dezvoltată de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” în cadrul proiectului: „Alegerile parlamentare anticipate 2021: informăm alegătorul, sporim participarea conştientă”, cu suportul Fundaţiei Soros Moldova.