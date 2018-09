Timpul pentru strategii a expirat. Chişinăul, îndemnat să treacă la acţiuni concrete în reformarea justiţiei

Juristul Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, Eva Melis, a spus că 56% din cetăţeni au declarat că fie nu au văzut schimbări, fie au constatat o deteriorare a lucrurilor în urma reformei anunţate. Unul din cinci cetăţeni consideră că în instanţele de judecată nu există echitate, imparţialitate. La fel consideră şi 68% dintre agenţii economici intervievaţi. La fel, jumătate din avocaţii respondenţi au confirmat îngrijorările cetăţenilor.

Dintre judecătorii intervievaţi, trei pătrimi au spus că nu se simt în siguranţă în poziţiile pe care le ocupă, iar procurorii – mai mult de jumătate. Eva Melis menţionează că ambele grupuri consideră că integritatea lor este supusă riscului din cauza reorganizării sistemului. Un număr mare de judecători şi procurori au spus că ştiu despre reforma justiţiei, sunt implicaţi în realizarea ei, dar puţini consideră acţiuni care sunt în desfăşurare drept un succes.



Potrivit lui Amit Mukherjee, expert al Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, datele studiului arată că există o încredere foarte scăzută a publicului în sistemul judecătoresc. Atât cetăţenii, cât şi agenţii economici sunt de părere că, dacă vor avea un dosar în judecată, foarte puţin probabil că vor avea parte de o justiţie corectă. Doar reorganizarea sistemului notarial a primit o evaluare pozitivă din partea populaţiei.



Cu referire la numărul de judecători, Amit Mukherjee a subliniat că în ţările UE sunt 25 de judecători la 100 de mii de cetăţeni, iar în Republica Moldova cifra este de doar 11 judecători. Cât priveşte numărul de procurori, situaţia este diametral opusă. O ţară europeană are în medie 10 procurori, iar Moldova are 20 de procurori la 100 de mii de cetăţeni. Cheltuielile pentru justiţie în UE sunt de 0,7% din PIB, iar în Moldova – 1,1%.



„Este timpul pentru acţiune, pentru implementare. Moldova are o istorie bogată de planificare, de elaborare a strategiilor pe parcursul multor ani, activităţi pe care au fost cheltuiţi foarte mulţi bani, dar sondajele demonstrează atât de convingător faptul că cetăţenii şi mediul de afaceri nu au văzut schimbări reale la faţa locului”, a spus Amit Mukherjee.



Studiul Băncii Mondiale a fost realizat în baza analizei instituţionale a reformei în justiţie, a cheltuielilor publice efectuate în sector şi a sondajelor utilizatorilor instanţelor judecătoreşti din 2017.