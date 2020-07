Tatiana Molcean, numită ambasador în Elveţia

FOTO via Facebook

„Doamna Molcean are o experiență de activitate destul de mare în instituția diplomatică a țării noastre, dar prima în calitate de ambasador. Împreună cu ministrul Oleg Țulea și consilierul prezidențial pe politică externă, Aureliu Ciocoi, am discutat cu domnia sa despre perspectivele de colaborare ale țării noastre cu Elveția, precum și i-am urat succes în exercitarea primei sale misiuni diplomatice, menționînd importanța consolidării relațiilor de cooperare cu Elveția, care are un rol semnificativ în politica europeană și cea internațională”, menţionează şeful statului într-o postare pe Facebook.



Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană este situată la Geneva și îndeplinește, prin cumul, funcțiile reprezentanței pe lângă Oficiul ONU, sediul Organizației Mondiale a Sănătății și ale altor organizații internaționale.