Stoianoglo va merge la CEDO: „Aici parcă toţi ar fi zombaţi. Aşa justiţie nu are viitor” VIDEO

„După ce am văzut astăzi şi acum două săptămâni, toată explicaţia noastră este că ei nu ascultă, nu aud oamenii care vin în faţa justiţiei. Aşa o impresie se crează că toţi sunt zombaţi, nu ştiu de ce. Nu cred că aşa justiţie are viitor şi cu regret, fiind Procuror General timp de 1 an şi 10 luni, cu mare regret nu am schimbat situaţia spre bine, nici în cadrul Procuraturii, nici în cadrul justiţiei în general, în pofida faptului că am avut comunicări, înţelegeri, întâlniri, unde am explicat de multe ori poziţia mea cu privire la activitatea şi a procuraturii şi a organelor de drept. Justiţia trebuie să servească oamenii, statul, dar nu politicul şi grupări de interese”, a mai adăugat Alexandr Stoianoglo.