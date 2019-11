Slusari: Regret dezbinarea Blocului ACUM în Consiliul Municipal Chişinău

„Atunci acest lucru a adus prejudiciu cauzei. Platforma DA şi atunci şi acum a făcut totul posibil pentru păstrarea unităţii. Dar, probabil, aceasta este strategia colegilor noştrii de la PAS. Am luat act de poziţia lor”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook.

În noua componenţă a Consiliului municipal Chişinău, au fost constituite patru fracţiuni – fracţiunea Partidului Socialiştilor, fracţiunea Partidului Acţiune şi Solidaritate, fracţiunea ACUM, Platforma DA şi cea a Partidului Liberal. În CMC se mai regăsesc doi consilieri democraţi, doi ai Partidului Şor şi câte un consilier de la Partidul Unităţii Naţionale, Mişcarea „Forţa Nouă” şi Partidul Comuniştilor, transmite IPN.

Cea mai numeroasă fracţiune în CMC este a PSRM, cu 22 de consilieri locali. Preşedintele fracţiunii este Serghei Afanasenco.



Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate, deşi au participat la alegerile locale împreună, în cadrul Blocului ACUM, în CMC au format fracţiuni distincte. Fracţiunea ACUM, Platforma DA are 10 consilieri. Preşedinte este Andrei Năstase. Fracţiunea PAS are nouă consilieri, iar preşedinte este Vasile Grădinaru.



Fracţiunea Partidului Liberal are trei consilieri. Preşedinte – Ion Cebanu.



Membrii CMC, care se află în incompatibilitate cu funcţia de consilier municipal, urmează să decidă în termen de o lună dacă renunţă sau nu la mandatul de ales local în favoarea altei funcţii. Cei care vor renunţa la mandat vor fi înlocuiţi în CMC de către candidaţii supleanţi.



Consiliul municipal Chişinău are 51 de consilieri.