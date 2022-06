Simpatizanţii Partidului ŞOR anunţă că protestele vor continua până guvernarea PAS îşi va da demisia. Ce mai prevede rezoluţia votată în PMAN de mii de cetăţeni

Protestatarii strigau: „Demisia!”, „Suntem cu voi pentru o viaţă nouă!”, „Azi în capitală, mâine în toată ţara!”, Le-a venit ceasul!”, „Noi suntem poporul!”, „Unul pentru toţi şi pentru unul!”, „Jos Maia Sandu!”, „Jos partidul PAS!”, „Anticipate!”, „Plecaţi, nu mai reprezentaţi!”, „PAS cu PAS ne-au dus de nas”. Protestatarii aveau drapele în mână, chipiuri pe cap şi tricouri cu inscripţia „O nouă viaţă”



Prezentă la miting, Marina Tauber, deputată din partea Partidului „Şor”, a spus că la acţiunea de protest au venit cetăţeni din toate raioanele Republicii Moldova. „Guvernarea a adus la o criză fără precedent, niciodată nu am trăit astfel de timpuri. Dacă o să fim mulţi, uniţi şi consolidaţi, vor putea schimba lucrurile spre bine”, a spus Marina Tauber. Potrivit deputatei, în prezent guvernarea ar duce o luptă pentru propriile interese, şi nu pentru interesele oamenilor.



Marina Tauber a precizat că a fost creată o nouă mişcare, numită „O viaţă nouă”, care este coordonată de Ilan Şor, liderul Partidului „Şor” şi care va lupta pentru o viaţă mai bună a cetăţenilor în Republica Moldova.



Un alt deputat al Partidului „Şor”, Vadim Fotescu, a spus la miting că „trebuie să le spunem acestor guvernanţi să-şi facă bagajele şi să plece, să ne lase în pace. Am auzit că Maia Sandu se pregăteşte de vacanţă. Să plece cu totul, să nu se mai întoarcă”, a adăugat Vadim Fotescu.



La rândul său, Dinu Ţurcanu, preşedintele raionului Orhei, a spus că Mişcarea civică „O viaţă nouă” nu este una politică şi nu aparţine vreunui partid politic. Dinu Ţurcanu a îndemnat să se alăture acestei mişcări oamenii care nu sunt de acord cum conduce „această guvernare incompetentă”.



„Guvernul a declanşat un amplu proces de epurări de cadre, înlocuind profesioniştii din sistem cu oameni loiali puterii politice, care dau dovadă de incompetenţă, rea-voinţă şi o lipsă crasă de viziune. Astăzi întreg aparatul de stat se confruntă cu o criză acută de specialişti, iar din această cauză sistemul administrativ la nivel central a intrat în colaps şi nu mai face faţă provocărilor. Astăzi batem primul cui în sicriul politic al actualei guvernări”, a menţionat Dinu Ţurcanu.



Primarul oraşului Orhei, Pavel Verejanu, a subliniat că actuala guvernare a promis că va elimina toate schemele prin care se furau bani, dar nu s-a ţinut de cuvânt. „Unde sunt banii, unde sunt schemele deconspirate? Vă spun cu siguranţă că ei le-au preluat pe toate. Vedem în fiecare zi milioane, granturi, care le vin din străinătate la Parlament si Guvern, unde sunt aceste milioane?”, a spus primarul oraşului Orhei, Pavel Verejanu.



La finele mitingului, a fost votată o rezoluţie care prevede că acţiunile de protest vor continua până când guvernarea îşi va da demisia. Potrivit rezoluţiei, Mişcarea civică „O viaţă nouă” are rolul de a consolida toate forţele de opoziţie din Republica Moldova, care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă şi sunt gata să opună rezistenţă şi să lupte împotriva actualei guvernări. Potrivit documentului, obiectivul final al acestei mişcări este de a determina PAS să renunţe la putere şi să fie organizate alegeri parlamentare anticipate.

Rezoluţia integrală a protestatarilor:

Noi, cetăţenii Republicii Moldova, adunaţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, astăzi, 19 iunie 2022, atragem atenţia întregii ţări, dar şi comunităţii internaţionale asupra situaţiei critice în care a ajuns Republica Moldova.

Constatăm că:

Din cauza lobby-ului la nivel înalt din partea unor grupuri interesate din partidul de guvernământ şi a înţelegerilor de cartel, asistăm la scumpirea zilnică şi fără precedent a produselor petroliere. Această criză majoră afectează profund toate ramurile economiei, mai ales pe producătorii agricoli, dar şi pe fiecare cetăţean în parte, fapt ce ameninţă serios securitatea alimentară şi bunăstarea populaţiei. Şi mai grav este că, până acum, guvernarea nu întreprins nicio măsură, menită să prevină şi să diminueze efectele acestei crize;





Din cauza incompetenţei sau a rea intenţiei actualului Guvern şi a factorilor de decizie, Republica Moldova a ajuns să plătească cel mai mare preţ din regiune pentru gazele naturale importate. Tariful pe care trebuie să-l achite astăzi cetăţenii moldoveni este de aproape cinci ori mai mare decât în urmă cu un an. Ca urmare, o mare parte din populaţie a intrat sau va intra în curând în incapacitate totală de plată a facturilor, ceea ce înseamnă că oamenii riscă să îngheţe de frig la iarnă. Mai mult, guvernanţii, în loc să caute soluţii pentru a amortiza efectul acestor scumpiri, anunţă de pe acum că, în următorul sezon rece, de compensaţii va beneficia un număr limitat de cetăţeni, pe care ei îi vor selecta la propria discreţie;





Republica Moldova înregistrează în prezent cea mai mare rată a inflaţiei din toată istoria sa, iar cele mai optimiste prognoze arată că aceasta va depăşi 30% până la finele acestui an. Conform instituţiilor de cercetare internaţionale, ţara noastră se află pe primul loc în Europa în topul statelor care înregistrează scumpiri şi depăşeşte cu mult toate celelalte ţări care intră în clasament. În plus, Biroul Naţional de Statistică atestă că, pe lângă faptul că totul se scumpeşte în ritm ameţitor, veniturile moldovenilor scad în mod progresiv, în loc să crească şi ele. Dacă tendinţa se va menţine, foarte curând, mulţi cetăţeni nu vor mai fi în stare să-şi procure nici produsele de bază, care le asigură subzistenţa, ceea ce înseamnă că o bună parte din populaţie va suferi de sărăcie şi foame;





În condiţiile în care crizele se adâncesc, iar nemulţumirea oamenilor creşte, guvernarea, în loc să caute soluţii pentru problemele existente, a ales să restrângă drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Asistăm, în momentul de faţă, la o campanie agresivă de intimidare a tuturor celor care manifestă o atitudine critică faţă de actuala putere. PAS, care promitea în campania electorală că va asigura justiţie, libertate şi democraţie, a transformat Procuratura, CNA, Poliţia şi sistemul judecătoresc, în organe represive şi le foloseşte intens împotriva tuturor celor care i se opun. Astfel, Republica Moldova se transformă rapid într-un stat poliţienesc şi dictatorial, în care fiecare cetăţean, care nu este de acord cu puterea politică, riscă să fie persecutat, discriminat, lipsit de libertate şi chiar anihilat fizic;





Pe lângă crizele sociale şi economice profunde, Republica Moldova se confruntă şi cu o ameninţare directă asupra securităţii naţionale. În contextul confruntărilor militare din Ucraina, guvernarea PAS, în loc să facă tot posibilul pentru a asigura neutralitatea şi pacea în ţară, provoacă deliberat societatea şi părţile implicate în conflict, ceea ce poate duce la extinderea războiului şi pe teritoriul ţării noastre. Scopul acestor declaraţii şi acţiuni iresponsabile este unul îngust şi meschin şi are o singură justificare – de a deconta în contul războiului toate crizele şi problemele existente şi de a absolvi PAS de răspundere în faţa cetăţenilor şi a partenerilor străini.





Prin urmare, concluzia finală este că preşedintele Maia Sandu şi PAS, aflat la guvernare, nu reprezintă astăzi interesele cetăţenilor care i-au ales, dimpotrivă, acţionează deschis împotriva acestora. Toate eforturile de până acum de a determina puterea să-şi schimbe atitudinea şi să-şi îndeplinească angajamentele asumate s-au soldat cu eşec. În aceste condiţii, singura soluţie pentru a preveni colapsul social şi economic şi de a diminua riscurile de securitate este de a înlătura de la putere actuala guvernare.