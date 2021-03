Sesizarea Maiei Sandu la CCM privind dizolvarea Parlamentului, împarte taberele în Legislativ

În acelaşi timp, deputaţii Platformei DA, ai PDM şi cei ai formaţiunii Pro Moldova spun decizia şefului statului presupune păstrarea unui Guvern fără atribuţii depline pentru încă o jumătate de an.



Deputaţii Platformei DA spun că declanşarea alegerilor anticipate va presupune încă o jumătate de an de instabilitate politică. Perioadă în care criza pandemică va lua amploare în condiţiile unui Guvern în exerciţiu, care nu poate debloca asistenţă din exterior.



„Dacă Înalta Curte va confirma circumstanţele dizolvării Parlamentului, încă 5-6 luni nu vom avea Guvern şi va continua acest ping-pong între Dodon şi Sandu despre Guvernul Ciocoi, ţara va fi gestionată de acest Guvern incompetent. În toată această perioadă nu vom debloca asistenţa externă, sub aspectele social-economice anul 2021 este unul pierdut”, a spus vicepreşedintele Parlamentului, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



În acelaşi timp, deputaţii Pro Moldova o acuză pe Maia Sandu că ar urmări creşterea raitignului PAS pe seama crizei pandemice şi că preşdintele doar ar fi mimat consultările cu fracţiunile parlamentare.



„Sondajul dat publicităţii de IMAS ne spune foarte clar că 71% din populaţie crede că lucrurile merg într-o direcţie greşită şi 58% dintre respondenţi spun că nu sunt deloc mulţumiţi de activitatea preşedintelui. Ceea ce s-a întâmplat la preşedinţie n-au fost consultări, acesta nu este procesul participativ în sesnul normei constituţionale. În toată această perioadă am fost spectatorii unui show ieftin”, a spus deputatul Pro Moldova, Vlad Cebotari.



De cealaltă parte, deputaţii PAS insistă pe ideea alegerilor anticipate şi dau asigurări că imediat după scrutin va fi învestit un Guvern proeuropean care va putea debloca relaţiile ţării cu partenerii externi de dezvoltare.



„Alegerile anticipate nu sunt necesitatea unui partid sau a preşedintelui, ci sunt o necesitate pentru societate. Acest parlament deja a arătat ce poate. Sunt foarte mulţi parlamentari care se tem să-şi piardă fotoliile şi acum în mod cinic speculează pe seama acestei nevoi a lumii, care este pandemia. Un Guvern de tranziţie anulează posibilitatea anticipatelor”, a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.



Democraţii spun că în timpul consultărilor i-au propus preşedintelui alternativa învestirii unui Guvern anticriză şi ulterior dizolvarea Parlamentului prin consens între toate formaţiunile politice, propunere respinsă de şeful statului.



„Noi toţi am fost de acord să venim cu o declaraţie publică, prin care anunţăm că instaurăm un Guvern pentru o perioadă limitată, ca ulterior să declanşăm alegerile anticipate şi să nu chinuim nici lumea şi nici Curtea Constituţională. Asta se întâmplă în condiţiile în care toate partidele spun că prioritatea zero este combaterea pandemiei. Maia Sandu creează un precedent extrem de periculos, vrea - dizolvă Parlamentul, nu vrea – nu-l dizolvă ”, a spus deputatul PDM, Alexandru Jizdan.



Pe 29 martie, preşedintele Maia Sandu a depus o sesizare la Curtea Constituţională privind constatarea circumstanţelor dizolvării Parlamentului. La baza sesizării şefului statului stau cele două tentative eşuate de învestire a unui Guvern. Guvernul premierului desemnat, Natalia Gavriliţa, nu a acumulat niciun vot în Parlament, iar tentativa de învestire a Guvernului condus de Igor Grosu a eşuat din lipsă de cvorum.