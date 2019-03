Sergiu Sîrbu, prima declaraţie după ce a fost lovit în faţă de Pavel Grigorciuc: Am simţit o lovitură foarte puternică. Numai nu palmă a fost

„Regret foarte tare că a existat acest incident neplăcut pe care, evident, nu mi l-am dorit şi nu-l doresc nimănui. Toţi cei care mă cunosc ştiu că sunt un om paşnic, care evită conflictele şi, cu atât mai mult, orice fel de situaţie agresivă. Cel mai mult regret însă că la acest incident a fost nevoită să asiste soţia mea, care s-a speriat foarte tare”, a scris Sergiu Sîrbu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, d upă şedinţa Parlamentului, s-a înţeles cu soţia sa să se întâlnească la un local din parcul Ştefan cel Mare: „ Lângă intrare m-am intersectat întâmplător cu avocatul Rudenco şi susţinătorul Blocului Acum, Pavel Grigorciuc, care era vădit agitat după ce a participat la protestul Blocului ACUM din faţa Parlamentului şi imediat ce m-a văzut a început a striga şi a mă insulta”.



„Foarte calm i-am propus să intrăm în cafenea şi să discutăm civilizat, lucru care poate fi confirmat de martori. Nu am apucat să deschid bine uşa localului când am fost tras agresiv de Grigorciuc înapoi afară şi imediat lovit cu putere în partea dreaptă a capului. Am simţit doar o lovitură foarte puternică, fără să înţeleg dacă m-a lovit cu pumnul sau cu un obiect. Numai nu palmă a fost”, spune Sîrbu.



După incident, „alţi colegi din fracţiune au intervenit imediat şi au stopat agresiunea”.



„Mi-e greu să înţeleg pentru ce a făcut asta, nu a existat o altercaţie între noi, pot să înţeleg gestul lui doar prin prisma unui om plin de agresivitate, care face un gest fără să judece. Tot ce i-am spus eu a fost o invitaţie la o discuţie civilizată în cafenea, după ce a început să mă insulte, iar după ce mi-am revenit de pe urma loviturii, i-am dat doar o singură întrebare - Pavel spune te rog, pumnii sunt unicele argumente ale tale?”, a afirmat Sîrbu.



El susţine că „toate aceste lucruri pot fi confirmate de numeroşi martori care erau în local, nu a existat nici o provocare din partea mea, cum în mod incorect a declarat agresorul”.



„Aceste incident este cu atât mai neplăcut cu cât el vine de la unul dintre cei care ţin discursuri despre libertate şi dreptate pe scena manifestaţiilor Blocului ACUM, format din politicieni care se pretind pro europeni, care pretind că promovează valorile europene în Moldova”, a mai subliniat democratul.





Deputatul PDM Sergiu Sîrbu a ajuns la spital în după-amiaza zilei de joi, 21 martie, după ce ar fi fost bătut de activistul Pavel Grigorciuc, care neagă acuzaţiile şi susţine că, de fapt, doar l-a lovit pe democrat cu palma peste faţă, după ce acesta l-ar fi insultat în public.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: