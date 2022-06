Secretarul CEC: Este prematur să spunem când va fi implementat votul electronic în R. Moldova

Reprezentantul CEC spune că pentru a-şi exercita dreptul la vot prin intermediul internetului, alegătorii trebuie să beneficieze de buletinul electronic sau de semnătura digitală.



Reprezentanţii CEC dau asigurări că sistemul de vot prin internet le va oferi alegătorilor un instrument alternativ de vot, astfel încât procesul electoral să devină mai accesibil, incluziv şi sigur. Prin implementarea sistemului de vot electronic, autoritatea electorală îşi doreşte să asigure accesul la procesul electoral pentru cetăţenii aflaţi în dificultatea de a se deplasa la secţia de votare.



„Pentru ca un alegător să-şi exprime votul prin internet, el urmează să fie identificat electronic. Adică, trebuie să deţină sau un buletin de identitate electronic sau semnătura digitală, pusă la dispoziţie de autorităţile statului. Ulterior, este necesară dezvoltarea soft-ului, ca alegătorii să aibă acces la el. Este prematur acum să spunem când va fi implementat votul prin internet. Un element important este încrederea alegătorului în procesul de vot electronic. Nu este exclus că vor fi create toate mecanismele pentru a funcţiona acest sistem, iar cetăţenii să nu apeleze la acest mecanism. În Estonia, în primul an de implementare, rata de vot a fost de 1%. A fost nevoie de mai mulţi ani pentru ca alegătorii să capete încredere în acest sistem”, a spus secretarul CEC, Alexandr Berlinschii, în cadrul unei ediţii speciale de la postul public de televiziune.



Ex-ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, spune că ţara baltică implementează de ani buni sistemul electronic de vot. În prezent, votul prin internet a devenit în Estonia cea mai sigură opţiune de vot, spune el.



„La ultimele alegeri din Estonia, jumătate dintre votanţi au votat de acasă sau din statele unde au călătorit. Viitorul votului prin internet este unul luminos în Estonia pentru că în 17 ani de când este implementat votul electronic nu a fost compromis niciun vot online. S-a demonstrat că este un mecanism viabil. Dintre toate opţiunile de vot timpuriu sau vot la distanţă, votul online este modalitatea cea mai sigură. Şi sunt sigur că acest mecanism este aplicabil şi pentru Republica Moldova, care are o problemă cu lipsa alternativelor de vot în diaspora, de asta este imperios necesară identificarea modalităţilor de vot alternativ”, a spus Victor Guzun.



Comisia Electorală Centrală a aprobat recent conceptul sistemului e-Votare. Potrivit acestuia, la fel ca votul tradiţional pe hârtie, votul prin internet se realizează prin 2 paşi: identificarea alegătorului în baza unui act de identitate compatibil cu sistemele de identificare electronică şi exprimarea opţiunii de vot. În cadrul arhitecturii IT a CEC, votul prin internet va fi asigurat de către un subsistem informaţional cu denumirea e-Votare, parte a sistemului informaţional SIAS Alegeri.