Secretar de Stat: Moldova este în afara riscului de suspendare a regimului liberalizat de vize cu UE

Potrivit Danielei Morari, lucrul în domeniul regimului fără vize nu s-a oprit în anul 2014, atunci când Republica Moldova a obţinut acest drept, dar continuă şi până astăzi. UE a acordat ţării regimul fără vize, dar continuă să existe un proces de monitorizare la diferite etape.

„Republica Moldova împărtăşeşte din experienţa sa celorlalte state din Parteneriatul Estic. Totodată, foarte multe standarde din catalogul Schengen sunt implementate în Republica Moldova”, spune secretarul de stat.



Şeful Poliţiei de Frontieră, Fredolin Lecari, spune că statistica eliberării paşapoartelor biometrice este în permanentă creştere.

„Nu are importanţă în ce zonă îşi are viza de reşedinţă cetăţeanul Republicii Moldova, nu este discriminat sub nicio formă. Din contra, dacă vorbim despre călătorii, odată cu implementarea mecanismului de plăcuţe neutre, şi cetăţenii din regiunea transnistreană pot călători liber, legal în spaţiul Uniunii Europene”, a menţionat Fredolin Lecari.Olga Poalelungi, directoarea Biroului Migraţie şi Azil, spune că pentru liberalizarea regimului de vize s-au făcut foarte multe pentru reforma instituţională. Au fost instroduse servicii noi, a fost redus sistemul birocratic fiind păstrate procedurile de control pentru documentarea şederii străinilor în ţară.Legat de îngrijorările privind o eventuală abolire a regimului fără vize, vehiculată în contextul incertitudinilor privind orientarea geopolitică a viitoarei guvernări, Peter Michalko Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, a declarat într-un interviu pentru IPN că „aceasta este o întrebare pentru viitoarea guvernarea”. „Eu am spus că aşteptarea şi deschiderea noastră este pentru continuarea relaţiilor noastre aşa cum sunt construite. Aşteptăm îndeplinirea angajamentelor cât mai repede pentru ca să putem şi noi să continuăm susţinerea şi asistenţa noastră pentru schimbările în Republica Moldova spre mai bine. Asta ţine şi de domeniul de liberalizare a vizelor pentru că acolo sunt aşteptări foarte concret formulate”, a declarat ambasadorul UE.