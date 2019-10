Ruslan Codreanu încă nu a fost înregistrat în cursa electorală. Candidatul aşteaptă decizia Curţii Supreme de Justiţie, după ce CEC a depus un recurs

„M-am simţit umilit în anumite momente (în cadrul şedinţei Curţii de Apel), când colegii de la organele electorale veneau şi spuneau că pe lista de subscripţie scrie „Chişinău, Durleşti” şi „Durleşti” scrie cu altă culoare de pix, şi de asta 30 de oameni din lista respectivă sunt anulaţi. Sau era scris „Chişinău, Durleşti”, dar nu „Durleşti-Chişinău” şi de asta au fost anulaţi 797 de oameni. La întrebarea judecătorilor „daţi un temei legal unde scrie că asta e o eroare de de anulare a semnătorilor”, colegii de la organele electorale spuneau „noi reprezentanţii partidelor politice am luat decizia colectivă de a nu vă înregistra”. Fără niciun temei legal şi total abuziv”, a declarat Ruslan Codreanu.

Ruslan Codreanu a menţionat că „este dificil să lupţi cu un sistem şi cu partidele care sunt astăzi la guvernare şi care pretind că fac schimbarea. Oamenii care au preluat aceleaşi argumente, acelaşi sisteme, fiind noi la conducere. ei trebuie demişi, ei trebuie singuri să-şi depună demisia de onoare, pentru faptul că nu admit candidaţii în cursa electorală, pentru faptul că nu vin cu temei legal atunci când anulează liste, pentru faptul că reduc dreptul alegătorilor e a alege”.





Ruslan Codreanu a sugerat că decizia CEC de a nu-l înregistra în campanie este una influeţată politic.

În acest sens, candidatul a spus că speră că CSJ va ţine cont de argumentele Curţii de Apel şi la fel îi va da dreptate în acest caz: „pentru că noi nu am încălcat nicio procedură, am mers transparent la toate etapele şi am demosntrat că fiecare semnătură este valabilă”.