Renato Usatîi: Dodon vrea să mai umble prin ţară, să arate că este un preşedinte grijuliu

„Dodon vrea să mai umble prin ţară, să mai dea nişte pomeni, să arate că este un preşedinte grijuliu. Poate mai face vreo vizită, se mai duce după nişte rugăciuni, după nişte bani”, a declarat primarul de Bălţi în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Renato Usatîi susţine că Igor Dodon nu are nicio şansă de a câştiga un al doilea mandat. Edilul afirmă că sondajele pe care le prezintă preşedintele sunt false, iar în timpul apropiat, va prezenta publicului un sondaj cu date reale privind poziţiile pe care se află principalii favoriţi pentru alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.



„Dodon este într-o cădere. Este sub 30% şi poate să utilizeze toate asociaţiile pe care le utiliza şi Plahotniuc pe timpuri”, a adăugat preşedintele Partidului Nostru.



Referitor la un eventual refuz al CEC-ului de a fi înregistrat în campania electorală în contextul dosarelor pe care l-ar avea în Federaţia Rusă, Renato Usatîi susţine că „sunt sperietori inventate de către Dodon”.



„Când vin alegerile, cu două luni înainte, Usatîi are nişte dosare. Asta deja este o tradiţie. În 2014 am vrut să-l „omor” pe Cavcaliuc, după asta „tentativă de lovitură de stat”, în 2016 „Gorbunţov”. Când ajunge dosarul în judecată, nu am acolo nici statutul de martor. Este o campanie organizată la unison”, a concluzionat primarul.