Renato Usatîi, despre reţinerea lui Stoianoglo: A fost organizată de gruparea lui Viorel Morari, cu banii lui Plahotniuc şi realizată cu mâinile Maiei Sandu

„Omul trebuie să stea la puşcărie pentru ce a făcut, nu pentru ce vrea societate sau unele partide politice. Şi această operaţiune care a întârziat cu o săptămână, deci totul a fost pus la cale cu o săptămână mai înainte decât s-a întamplat. Cel mai grav este că această operaţiune este realizată de Viorel Morari. Eu niciodată nu am tăcut dacă aveam o informaţie că cineva a pus mâna pe vreun „kuliok”. Această informaţie despre Stoianoglo eu nu am avut-o şi nici nu am şi eu când am văzut ce se întâmplă cu domnul Stoianoglo am înţeles că este o răfuială, realizată cu mâinele lui Maia Sandu şi Partidul PAS, Serioja Litvinenco este Ministrul Justiţiei, dar eu vă asigur că el nu poate deosebi un aparat de făcut cafea de la o combaină”, a declarat Renato Usatîi la emisiunea „Ora Expertizei” de la JurnalTv, citat de Unimedia.info.

Amintim că Alexandru Stoianoglo a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, deşi procurorul de caz, Victor Furtună, a solicitat 30 de arest preventiv.

Stoianoglo se declară nevinovat. El susţine că este vorba despre un dosar politic, deschis la comanda preşedintelui Maia Sandu, pe motiv că partidul ei, PAS, ar dori să acapareze toată puterea în stat.

Stoianoglo a spus că nu există probe ce l-ar putea băga după gratii, subliniind că este gata oricând să-şi demonstreze nevinovăţia.

La scurt timp după reţinerea lui Stoianoglo a fost reţinut şi adjunctul lui , Ruslan Popa, într-un dosar penal deschis pentru îmbogăţire ilicită.