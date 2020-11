Renato Usatîi anunţă că Igor Dodon ar fi cheltuit 11 milioane de euro pentru campania prezidenţială

„În mâinile mele am nişte documente pe care le-am obţinut astăzi (11 noiembrie) din Federaţia Rusă prin care se demonstrează un fel de audit – analiză la cheltuielile lui Igor Dodon care au fost prezentate în Federaţia Rusă. În total, este vorba despre o sumă de 11 milioane euro. Este vorba despre campania electorala, trei luni de zile, turul întâi şi turul doi. Este vorba despre cinci luni, nu doar despre perioada alegerilor”, a declarat Renato Usatîi în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la postul de televiziune Jurnal. TV.



Potrivit datelor prezentat de către liderul Partidului Nostru, între cifra cheltuielilor indicate de către candidatul Igor Dodon în rapoartele depuse la CEC şi cele pe care le deţine el, există o discrepanţă enormă.



În informaţiile prezentate de către Renato Usatîi se regăsesc cheltuieli logistice pentru 32 de persoane: avion, hotel ş.a.m.d. „Exact despre 32 de persoane s-a vorbit că au venit din Federaţia Rusă. Pentru cazarea lor, hrană, logistică şi transportarea în Moldova au fost cheltuite 64 de mii de euro”.



În aceleaşi date prezentate, primarul de Bălţi susţine că în decursul ultimelor cinci luni, în contextul alegerilor prezidenţiale, au fost efectuate următoarele plăţi: pentru staff-ul lui Igor Dodon – 560 de mii de euro; proiecte online – 1 250.000 de euro; pentru propagandă „aşa şi este scris” – 1 200.000 de euro; organizaţiile de tineret, în total 850.000 de euro.



În acelaşi timp, liderul PN susţine că pentru transportul unor persoane au fost alocate 190.000 de euro. „Banii respectivi sunt alocaţi pentru transport, pentru ceea ce se va întâmpla în noaptea de duminică spre luni. Ei pregătesc proiectul pe care l-au numit „maidan Moldova” – aducerea unor tituşki din Ucraina pentru organizarea unor acţiuni de protest în urma numărării voturilor. Organizarea transportului spre Moldova, închirierea autobuzelor ş.a.m.d”, a adăugat Renato Usatîi.



Mai mult decât atât, Serviciul de Informaţii şi Securitate ar fi fost informat despre aceste acţiuni.



Renato Usatîi a refuzat să facă publice documentele pe care le deţine pentru a nu avea de suferit unele persoane. „Moscova a explodat astăzi după ce am declarat că am unele acte”.



De asemenea, întrebat dacă deţine probe care pot fi puse la dispoziţia procurorilor, Reanto Usatîi afirmă că setul de documente trebuie să-l pregătească procurorii.