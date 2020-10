Renato Usatîi: 80% dintre deputaţii actualului Parlament sunt corupţi şi contrabandişti

„Eu am spus că particip la prezidenţiale, iar ca prim obiectiv am dizolvarea Parlamentului. 80% din deputaţi sunt corupţi, contrabandişti, sunt care dorm. Parlamentul acesta trebuie trimis în istorie. Acesta este cel mai prost Parlament din istorie. Vă daţi seama, sunt amestecături, corcituri, Doamne fereşte”, a declarat Renato Usatîi în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Primarul de Bălţi susţine că în prezent, Igor Dodon şi Ilan Şor au negociat o viitoare coaliţie în Parlament.



„La Şor sunt 9 deputaţi, fără Şor sunt 8, cu 37 de curcănaşi, avem 45, cu Andronache avem 46. Eugen Nichiforciuc va deveni conducătorul Partidului Şor în nordul Moldovei – 47 şi toţi pe care i-au delegat la Candu, ca puişorii, vor trece la Andronache”, a adăugat liderul PPPN.



În cazul în care va câştiga fotoliul prezidenţial, Renato Usatîi afirmă că a doua zi după scrutin, va chema la Chişinău 100 de mii de oameni pentru a debarca viitoarea coaliţie.



„Ies a doua zi după alegeri, eu nu-i voi mai aştepta pe ei să împartă aeroportul, ţigări, oleacă de spirt. A doua zi după alegeri voi invita toţi cetăţenii Republicii Moldova în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi le voi spune: am avut până acum mai multe coaliţii, pro europene, pro patriotice, pro moldoveneşti. Acum avem alianţa hoţilor de miliarde şi curcănaşii, vă rog, veniţi cu toţii la Chişinău. Pe fonul alegerilor câştigate, vor veni 100 de mii de oameni şi le tragem o colindă, le aducem şi vreo câţiva preoţi să le tragă o slujbă de pomenire”, a menţionat Renato Usatîi.