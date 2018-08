Recomandări pentru participanţii la protestul din 26 august din PMAN

CRJM menţionează într-o broşură cu recomandări că legea protejează dreptul oricărei persoane de a protesta în mod paşnic şi că nimeni nu poate fi intimidat sau persecutat pentru că a protestat paşnic. Blocarea transportului pentru a împiedica participarea la protest este contrară legii.

În timpul protestului orice persoană poate să facă înregistrări audio sau video ale întrunirilor, iar ridicarea mijloacelor tehnice, precum şi a înregistrărilor audio sau video ale întrunirilor este posibilă numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. Protestatarii pot raporta orice fapte, acţiuni, inacţiuni sau încălcări ale dreptului la întrunire pe Platforma on-line www.monitor.md, dar şi la Avocatul Poporului.

La protest se interzice deţinerea de arme sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. CRJM înseamnă oamenii care văd persoane cu astfel de obiecte să raporteze imediat poliţiei sau reprezentanţilor organizatorului protestului. Se interzice consumul de băuturi alcoolice.

Utilizarea mijloacelor sonore şi a echipamentului de amplificare a sunetului între orele 23.00 şi 7.00 este şi ea interzisă. Toţi participanţii au obligaţia să respecte ordinea publică şi cererile legitime ale organizatorului protestului, iar dacă văd persoane care încalcă ordinea publică sau incită la violenţă trebuie să se îndepărteze de ei, să anunţe imediat poliţia sau persoanele desemnate de organizatorul protestului.



În cazul în care au suferit leziuni, protestatarii pot suna la numărul de telefon 112 pentru a solicita gratuit intervenţia Serviciilor Specializate de Urgenţă. În caz de traume, să meargă la Serviciul de Urgenţă sau orice altă instituţie medicală pentru a documenta leziunile. De acolo trebuie luată o copie (cel puţin foto) a raportului de examinare medicală sau concluzia medicală. În cazul leziunilor grave, se poate solicita efectuarea unei expertize medico-legale la Centrul de Medicină Legală sau se depune o plângere la Poliţie sau Procuratură.

Plângerea se depune în scris, în formă liberă, cât mai detaliat, cu indicarea datelor de contact. La plângere se anexează probe care ar permite identificarea agresorului, victimei sau martorilor, inclusiv poze sau filmări, precum şi o copie a documentului de examinare medicală care confirmă leziunile cauzate, când acestea sunt. Persoanele care nu au bani pentru un avocat pot solicita un avocat plătit de stat (pentru detalii consultaţi pagina www.cnajgs.md).



În caz de reţinere, persoanelor li se recomandă să facă poze, să le posteze pe reţelele de socializare, să trimită sms-uri rudelor. Locul reţinerii şi ora reţinerii se consideră momentul privării efective de libertate (imobilizarea de către poliţie, urcarea forţată în automobilul poliţiei etc.). Poliţia trebuie să explice motivele reţinerii şi să prezinte în scris informaţia despre drepturile persoanei reţinute. Aceasta are dreptul să discute în privat cu avocatul cât are nevoie, să nu facă declaraţii şi nu semneze documente în lipsa avocatului. În termen de trei ore de la reţinere, poliţia va întocmi un proces-verbal pe care persoana urmează să îl semneze în prezenţa avocatului.



Poliţia este obligată să ofere persoanei reţinute posibilitatea să contacteze rudele sau o persoană la alegere pentru a le informa despre reţinere şi locul aflării – în maximum şase ore de la reţinere. Tortura se sancţionează cu închisoare. Dacă la reţinere se stabileşte prezenţa unor vătămări sau leziuni corporale, persoana care efectuează urmărirea penală este obligată să informeze neîntârziat procurorul, care va dispune imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-legale pentru a constata originea şi caracterul vătămărilor sau leziunilor.