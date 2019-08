Reacţia Guvernului după ce Avia Invest, companie căreia i-a fost concesionat Aeroportul Chişinău, a fost vândută: Nu a existat nicio consultare cu Guvernul

„Prim-ministrul Maia Sandu şi Guvernul au fost informaţi post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acţiunile Avia Invest SRL de către NR Investments Ltd. şi doar după ce acest lucru a fost anunţat public. Guvernul nu a fost informat sau consultat despre intenţia NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deţinătoare a 95% din Avia Invest SRL, şi despre încheierea procesului de cumpărare”, se spune în comunicat.

Prim-ministrul Maia Sandu şi ministrul Economiei şi Infrastructurii, Vadim Brînzan, i-ar fi comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd. că contractul de concesiune este unul abuziv şi are probleme serioase de legalitate, accentuând că acesta este în prezent examinat la procuratură.





„Ulterior, subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde reprezentanţii Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi ai organelor abilitate au confirmat că contractul de concesiune este unul abuziv şi are probleme serioase de legalitate, astfel blocând înregistrarea companiei NR Investment Ltd ca nou acţionar al Avia Invest SRL”, se menţionează în comunicatul de presă.

Igor Dodon a declarat vineri, 23 august, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, convocată în contextul tranzacţiei de vânzare a Avia Invest, companie ce a primit în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău, că există temei şi chiar trebuie de reziliat contractul dintre Guvern şi Avia Invest, pentru că există suspiciuni că o parte din bani ar fi venit din „furtul miliardului” şi nici condiţiile contractuale nu ar fi fost respectate.

Operaţiunile şi managementul Aeroportului Internaţional Chişinău au fost transferate către Avia Invest în noiembrie 2013, în baza unui parteneriat public-privat. Compania concesionară s-a angajat să administreze aeroportul timp de 49 de ani şi să investească în modernizarea lui 250 de milioane de euro. NR Investments Ltd, o firmă de investiţii imobiliare, fondată în 2007 şi înregistrată în Insulele Canalului, a confirmat procurarea a 95% din compania Avia Invest, concesionară a Aeroportului Internaţional Chişinău. Contractul a fost ratificat pe 19 august, de către reprezentaţii Avia Invest şi unicul beneficiar al firmei NR Investments, Nat Rothschild.

