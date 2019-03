Raport: Moldova rămâne cu mult în urmă la capitolul sistem judecătoresc independent funcţional

În aceste condiţii, încă mai sunt necesare reforme, dar mai mult decât atât, este nevoie de o schimbare a mentalităţii şi a culturii de lucru a judecătorilor, care trebuie să protejeze şi să promoveze independenţa judiciară în munca lor. Concluziile şi recomandările în acest sens se regăsesc într-un raport al Comisiei Internaţionale a Juriştilor (ICJ), prezentat la Chişinău în cadrul unui eveniment organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, transmite IPN.

Massimo Frigo, consilier juridic superior în cadrul programului ICJ pentru Europa şi Asia Centrală, a declarat că, deşi s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, inclusiv eforturile de a asigura înregistrarea audio a tuturor şedinţelor de judecată, introducerea unui sistem de selectare aleatorie a dosarelor şi majorarea personalului şi a salariilor pentru toţi judecătorii, implementarea acţiunilor prevăzute în cele mai importante reforme din justiţie deseori este afectată de lipsa voinţei politice. Totodată, cultura de subordonare ierarhică pronunţată în sistemul judecătoresc şi a judecătorului rămâne prevalentă printre judecători.



Raportul ICJ formulează o îngrijorare faţă de constatările că Consiliul Superior al Magistraturii, organ de autoadministrare judecătorească, în loc să-şi îndeplinească rolul său crucial de apărare a independenţei sistemului judecătoresc şi a independenţei individuale a judecătorilor, a devenit un instrument de presiune asupra unor judecători şi o ameninţare la independenţa lor. „În timpul misiunii noastre, am auzit mărturii şi relatări despre judecători care deseori trăiesc în stare de frică: frica de a-şi exprima opinia despre situaţia din sistemul judecătoresc, frica urmăririi penale doar pentru pronunţarea unei hotărâri contrare dezideratelor procuraturii sau ale oamenilor de la putere”, a spus Massimo Frigo.



Autorii raportului sunt de părere că trebuie modificată componenţa CSM prin anularea calităţii de membru din oficiu a ministrului justiţiei, procurorului general şi preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. Numărul judecătorilor din instanţele de fond ar trebui majorat pentru a asigura un nivel mai ridicat de reprezentativitate. În opinia lor, instituţia numirii iniţiale a judecătorilor pentru o perioadă de cinci ani trebuie să fie exclusă, iar judecătorii CSJ trebuie să fie desemnaţi de către preşedinte, similar altor judecători, şi nu de către Parlament.



O altă recomandare ţine de procedura de răspundere disciplinară, care nu ar trebui să fie legată de evaluare. Autorii menţionează că ea trebuie să se refere doar la abaterile disciplinare prevăzute de standardele internaţionale. De asemenea, componenţa de infracţiune prevăzută în articolul 307 al Codului Penal constituie un instrument periculos de presiune asupra judecătorilor în mâinile organelor procuraturii şi ar trebui să fie exclusă. În opinia autorilor, şedinţele în dosarele penale trebuie să fie publice. Ei mai opinează că examinarea cauzelor în şedinţe închise, mai ales pentru cauzele penale de rezonanţă, care prezintă interes public, este contrară standardelor internaţionale privind transparenţa sistemului judecătoresc şi echitatea procedurilor.



Prezent la eveniment, Nicolae Eşanu, secretar de stat la Ministerul Justiţiei, a declarat că, indiferent ce s-ar face la Minister, dacă societatea consideră că justiţia nu este independentă şi nu este eficientă, înseamnă că nu s-a făcut ceea ce trebuie. „Trăim cumva într-o realitate dublă sau paralelă – situaţie în care toată lumea este de acord că existenţa unei justiţii independente este o condiţie sine qua non pentru oricare reforme care au loc în Republica Moldova. Eu nu am întâlnit persoane care să nu accepte această idee. Toţi acceptă măsurile care se propun, însă într-un final avem o nemulţumire cvasi generală cu privire la situaţia din domeniul justiţiei. Putem să venim cu justificări, putem să arătăm câte lucruri frumoase am realizat, dar dacă nu reuşim ca cei pentru care noi lucrăm, cetăţenii, să perceapă justiţia ca fiind independentă, înseamnă că trebuie să schimbăm ceva. Şi aici eu cred că problema nu este doar în cineva rău care nu vrea să schimbe lucrurile, problema este puţin mai largă şi cred că trebuie să ne asumăm o răspundere generală”, a mai spus Nicolae Eşanu, îndemnând ca cei care ştiu ce trebuie de făcut să treacă de la declaraţii la implicare întru schimbarea spre bine.



Victor Puşcaş, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale, a menţionat că, pentru a înţelege care este situaţia, este nevoie de o retrospectivă a ceea ce a fost. Potrivit lui, în 2001 la putere a venit un singur partid, care „a strâns în braţe ramurile copacului, care este justiţia, şi aceste ramuri au început să se usuce”. Victor Puşcaş susţine că trebuie analizat ce s-a întâmplat şi în 2009, „când a fost introdus controlul politic asupra instanţelor, asupra organelor de drept şi când au fost partajate funcţiile în stat”. „Fiecare partid politic şi-a tras la braţul său ramurile şi ele s-au uscat, iar astăzi avem ceea ce avem. Însă, cred că în raport se vorbeşte foarte bine că orice s-ar întâmpla în stat şi oricum s-ar comporta forţele politice, judecătorul, dacă îşi doreşte, îşi menţine independenţa, dar doar dacă îşi doreşte”, a notat Victor Puşcaş.



Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremaţiei legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională. Opiniile din raport aparţin misiunii ICJ.

