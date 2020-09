Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur. Reacţia ironică a opozantului rus

Potrivit Le Monde, citat de Ria Novosti, liderul de la Kremlin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi anterior deja a mai simulat situaţii în care acuza că se simte rău. Aceeaşi sursă menţionează că Vladimir Putin i-a sugerat lui Macron să nu excludă versiunea că opozantul rus s-ar fi putut otrăvi singur, dar nici versiunea ce ar duce spre Letonia, acolo unde este stabilit cu traiul inventatorul „noviciok-ului”. Preşedintele rus a mai spus că nu e atât de greu să fie pregătit un noviok cum se crede.

De partea celalată, preşedintele francez a refuzat să ia în calcul aceste ipoteze şi i-a cerut lui Putin să facă lumină în investigaţiile privind otrăvirea lui Navalnîi.

În acest context, Putin a precizat că organele de drept din Federaţia Rusă nu au pornit un dosar penal pe cazul otrăvirii lui Navalnîi din cauză că probele de laborator făcute în Franţa şi Germania încă nu au ajuns şi la autorităţile competente ruse.

Reacţia ironică a lui Aleksei Navalnîi la versiunea lui Vladimir Putin

„Vladimir Putin i-a spus omologului său francez că Navalnîi putea înghiţi singur otrava. Bună versiune. Consider că merită să fie analizată minuţios. Am pregătit la bucătărie nişte noviciok. În avion, dintr-o sticlă am băut ca să nu mă vadă nimeni. Am intrat în stare de comă. Înainte de asta m-am înţeles cu soţia, cu prietenii şi cu colegii că, dacă Ministerul Sănătăţii va insista ca eu să fiu transferat în Germania pentru tratament, în niciun caz să nu fie permis acest lucru. Să mor în spitalul din Omsk şi să ajung în morga din Omsk, unde mi-ar fi fost stabilită cauza decesului „a trăit suficient” - iată finalul planului meu înţelept. Însă Putin m-a dejucat, pe el nu-i atât de uşor să-l tragi pe sfoară. În cele din urmă, eu ca un prost am stat în comă 18 zile, însă nu am obţinut ce mi-am dorit. Provocarea a eşuat”, a scris Aleksei Navalnîi pe pagina sa de Facebook.

Considerat cel mai important adversar politic al lui Putin, Aleksei Navalnîi s-a simţit rău la 20 august în timp ce se întorcea cu un avion de la Tomsk la Moscova. Internat de urgenţă la Omsk, opozantul a fost transferat două zile mai târziu la Berlin pentru a primi îngrijiri medicale. Testele efectuate într-un laborator militar german arată că a fost otrăvit cu Noviciok, o substanţă dezvoltată de sovietici ca armă chimică şi moştenită de ruşi. Aleksei Navalnîi a fost externat din clinica Charite din Berlin miercuri, 23 septembrie.