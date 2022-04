PSRM condamnă printr-o rezoluţie „fărădelegile regimului de la guvernare” şi cere demisia Maiei Sandu

Secretarul executiv al PSRM, deputatul Vlad Batrîncea, a declarat că preşedintele Maia Sandu trebuie să-şi dea demisia. Potrivit lui, în locul promisiunilor de a asigura o justiţie corectă, Maia Sandu a preferat să se coalizeze cu hoţii de miliarde şi procurorii de buzunar.

„Aţi preferat să veniţi cu procurorii peste opoziţie în ajun de Paşte. Ruşine. Aţi adus sărăcie şi foame. Am venit să vă spunem: Ruşine! Aţi promis viaţă mai bună pentru pensionari, i-aţi minţit. Aţi promis programe de dezvoltare pentru sate, dar în realitate vreţi să închideţi primării. Vă aflaţi în această clădire pentru că aţi promis libertate şi democraţie, în realitate aţi adus cenzură şi dictatura”, a declarat socialistul.



Deputatul Grigore Novac a spus că guvernarea PAS este un adevărat pericol pentru Republica Moldova, care va duce ţara la sapă de lemn. „În săptămâna mare ne impun să ieşim la protest pentru a spune dezacordul faţă de ceea ce face PAS. Au instituit, ieri, starea de urgenţă. Cred că starea de urgenţă trebuia instituită imediat ce a venit acest Guvern. Ei sunt adevăratul pericol pentru Republica Moldova, ei sunt cei care duc ţara la sapa de lemn, ei umilesc pensionarii”, a spus parlamentarul.



La şedinţa Consiliul Republican al PSRM a participat şi preşedintele de onoare al formaţiunii, Igor Dodon. „Am constatat determinarea colegilor de partid de a riposta fărădelegilor actualei guvernări. Am fost unanimi în opinia că acţiunile autorităţilor fac parte dintr-un joc orchestrat din exterior, că aceste acţiuni sunt în defavoarea cetăţenilor, duc ţara la faliment şi la o posibilă implicare în conflictul militar din Ucraina. PSRM are experienţa debarcării regimurilor antipopulare şi mereu va fi alături de cetăţeni pentru a aduce pacea şi bunăstarea pe meleagul nostru”, a declarat Igor Dodon.



Consiliul se declară determinat să apere, inclusiv prin proteste, dreptatea colegilor „persecutaţi de regim”. Socialiştii l-au avut în vedere implicit pe deputatul Radu Mudreac, lipsit de imunitate parlamentară pentru a fi cercetat într-un dosar intentat pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari. De asemenea, socialiştii sunt determinaţi să participe participe activ şi cu încredere la Marşul Victoriei pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei.