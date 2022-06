Protest la Ministerul Finanţelor. Socialiştii anunţă o nouă moţiune simplă

Deputatul Petru Burduja a declarat că moţiunea simplă va fi înregistrată în Parlament joi. „În spatele dumneavoastră stă un ministru care are probleme cu matematica. Ei, când au venit la putere, au spus că benzina va costa 10 lei, nu 32 de lei, ca azi. Acest ministru, când a venit în Parlament, spunea că inflaţia în 2022 va fi 6%, BNM spunea că va fi nu mai puţin de 15%, azi avem 27%. Oare nu are probleme cu matematica? Hai să oprim prostia asta, omul nu trebuie să sufere pentru faptul că dumneavoastră nu cunoaşteţi matematica”, a declarat parlamentarul.



Consilierul municipal Alexandr Odinţov afirmă că ceea ce face azi guvernarea este un genocid împotriva propriului popor. Potrivit lui, guvernarea PAS şi-a demonstrat incompetenţa şi trebuie să plece. „Orice guvernare are o misiune de bază – să ridice nivelul de trai al populaţiei. Iată guvernarea declară că a majorat pensiile cu 14%, dar preţurile cu cât au crescut? Dar ce face actuala putere? Corect, vrea să organizeze o şedinţă comună cu Parlamentul României. Oare asta este cea mai importantă problemă a Republicii Moldova?”, a remarcat Alexandr Odinţov.



Un alt socialist, Nichita Ţurcan, a declarat că viaţa moldovenilor este din ce în ce mai grea, iar vina o poartă guvernarea PAS. „Mâine, motorina se scumpeşte cu 60 de bani, creşte tariful la energia electrică, iar ei zilnic ne învaţă cum să economisim. O guvernare competentă ar trebui să se apuce de muncă, să se lase de dominat şi să meargă să negocieze preţurile. Tot ce face PAS – măreşte numărul ministerelor, oamenii nu mai ştiu cine e ministru şi ce responsabilităţi are. Noi, simplii cetăţeni, trebuie să căutăm soluţii”, a mai spus Nichita Ţurcan.



Săptămâna trecută, deputaţii socialişti au înregistrat o moţiune simplă împotriva Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Potrivit lor, starea de lucruri în sectorul strategic al economiei naţionale – agricultura – este deplorabilă. Şi aceasta se întâmplă în situaţia în care ministrul a preluat funcţia într-un an record pentru sectorul agricol.