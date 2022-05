Protest în centrul Chişinăului: Opoziţia a cerut demisia Maiei Sandu

Protestatarii strigau: „Jos Maia Sandu!”, „Vrem dreptate!”, „Ruşine!” şi au afişat lozinci: „Nu deţinuţilor politici”, „Ne-aţi adus doar sărăcie şi hoţie! Jos regimul!”, „Suntem sătui de circ! Daţi-ne şi pâine!”, „PAS – sinonimul sărăciei” etc.



Deputatul socialist, Vlad Batrîncea, vicepreşedinte al Parlamentului, a spus că mai mulţi deputaţi din partea PSRM ar fi urmăriţi de actuala guvernare, iar arestarea lui Igor Dodon, ex-preşedinte al Republicii Moldova, ar avea loc la comandă. Totodată, Vlad Batrîncea a spus că actuala guvernare a majorat bugetul pentru activitatea Curţii Constituţionale, a Preşedinţiei şi a Executivului, deşi aceşti bani ar putea fi alocaţi oamenilor săraci. Deputatul socialist a îndemnat şi reprezentanţi ai altor partide politice să se alăture acţiunii de protest şi „să obţină libertate pentru toate victimele acestui regim. Ei (guvernarea – n.red.) neglijează opoziţia şi au uitat că puterea aparţine poporului”, a menţionat Vlad Batrîncea. Potrivit deputatului, la miting s-ar fi adunat câţiva mii de oameni.



Venită la acţiunea de protest, o locuitoare a oraşului Cricova, care este şi pensionară, a menţionat că „aşa o situaţie grea nu a existat în Moldova nici după cel de-al Doilea Război Mondial. Am avut mari speranţe la Maia Sandu, că va aduce ţara la ceva bun, dar am rămas dezamăgiţi. Maia Sandu nu trebuie să se afle în Republica Moldova, chiar şi după ce va pleca de la guvernare. Să vină la putere Voronin, Dodon, Batrîncea, Ciobanu”, a adăugat protestatara.



Jurnalista Elena Lewicka-Pahomova a menţionat că reprezentanţilor mass-media „le vine greu să activeze în timpul guvernării PAS, deoarece unii oficiali tărăgănează să le dea răspuns ziariştilor la solicitări de informaţii”.



Victor Gaiciuc, ex-ministru al apărării, a subliniat că, în timpul guvernării PAS, au crescut preţurile la benzină, motorină, produse alimentare, au crescut tarifele, iar aceste majorări duc la sărăcie. „Am auzit că vor veni vremuri bune, dar au venit vremuri nebune”, a spus Victor Gaiciuc.



O mamă a 5 copii, care a venit la protest, a spus că îşi doreşte ca Maia Sandu să plece din funcţia de şef al statului, iar în locul ei la fotoliul prezidenţial să revină Igor Dodon. Femeia a spus că îi vine greu să se descurce în condiţiile în care primeşte o pensie de 1400 de lei, iar alocaţia pentru un copil este la fel de 1400 de lei.



Aliona Briceag, consilier raional de la Leova, a remarcat că, în timpul guvernării PAS, administraţia publică locală de nivelul I primeşte cu 30% mai puţini bani de la bugetul de stat, în comparaţie cu timpul când la guvernare se aflau socialiştii.



Ex-ministrul agriculturii, Ion Perju, a subliniat că „ţara se îndreaptă spre colaps socio-economic, odată cu venirea la guvernare a PAS”. Potrivit lui, în prezent sute de producători agricoli sunt în pragul falimentului, preţul la fertilizanţi a crescut de 5-6 ori, preţul la seminţe – de 2-3 ori, la fel, s-au majorat şi preţurile la produsele alimentare. Ion Perju a opinat că, prin arestarea lui Igor Dodon, se încearcă de a distrage atenţia publicului de la alte probleme din Republica Moldova.



Fadei Nagacevschi, ex-ministru al justiţiei, a menţionat că poporul a adus PAS la guvernare, şi tot poporul trebuie să îi facă ca acest partid să plece de acolo. „Dacă un singur partid se află la guvernare, asta e dictatură”, a adăugat Fadei Nagacevschi.



La finele mitingului, reprezentanţi ai PSRM au dat citirii o rezoluţie şi au declarat că acţiunile de protest vor continua şi în zilele următoare.