Protest în centrul Chişinăului. Manifestanţi au cerut demisia Guvernului şi a lui Igor Dodon

Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democraţia Acasă şi organizatorul protestului, consideră că sistemul care activează acum în ţară „trebuie oprit, lichidat, pentru că este nereglementat”. „Nu cedăm până nu demitem Guvernul, până nu scăpăm de Dodon şi până nu scăpăm de hunta asta ocupantă. Jos Dodon!”, a declarat acesta.



Veteranul Constantin Covrig a menţionat că veteranii sunt apolitici, dar a făcut un apel către toate partidele de a se alătura manifestaţiei. „Veteranii ştiu cum să lupte! Unire! La o astfel de unire îi chemăm pe toţi liderii politici, să lase orgoliile, nu mă interesează denumirea şi statutul lor, pe noi ne interesează să avem o ţară unică, să ne vină copiii acasă. Ne vrem ţara înapoi. Vrem o idee naţională”, a spus veteranul.



Un alt reprezentant al veteranilor şi-a exprimat solidaritatea pentru agricultori, profesori sau pensionarii care au un venit extrem de mic. El a spus că este împotriva „schemelor Guvernului în agricultură”, spunând că vrea ca banii să ajungă la agricultori. El a mai spus că vrea că ştie care este rezerva de grâu a ţării şi de ce statul nu a oferit agricultorilor grâu de sămânţă sau bani pentru ca aceştia să-şi poată continua afacerile.



Iulia Pânzaru, soţia unui veteran din Criuleni, a cerut respectarea drepturilor veteranilor, îndemnizaţii de trei mii de lei lunar, bilete de odihnă etc. „Vreau să îl întreb pe Igor Dodon. Cu indemnizaţia de 100 de lei pe care i-a dat-o soţului meu, ar putea creşte trei copii?”, a adăugat aceasta.



Prezent la eveniment, fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuţa şi preşedintele Partidului Verde Ecologist, a declarat că în ultimii 4 ani are două probleme mari pe lângă COVID-19: ambrozia şi guvernarea oligarhică, anterior condusă de Vladimir Plahotniuc, iar acum de Igor Dodon. „Dacă prima o soluţionez luând pastile, păi pe a doua o putem soluţiona doar împreună. Vreţi - nu vreţi, aici e politică şi politica trebuie să o facem noi. Dodon fură apele subterane, vor să incinereze gunoiştele pentru ca să nu avem aer curat. Noi nu vom rezolva aceste probleme dacă nu vom fi uniţi. Oamenii vor altă clasă politică”, a spus politicianul.



Prezent la eveniment, preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Octavian Ţîcu, a spus că nu şi-a dorit să fie politician, pentru că are o condiţie supremă de sportiv şi de istoric”, dar nu mai poate tolera „o asemenea degradare a clasei politice” şi de aceea şi-a asumat construcţia Blocului ACUM. „Am adus unioniştii în blocul ACUM pentru că am avut un scop: debarcarea lui Plahotniuc, aşa cum acum avem un scop suprem, debarcarea unei guvernări, a Partidului Democrat cu Partidul Socialiştilor”.



Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a menţionat că ar fi bine ca toate forţele politice anti-Dodon să susţină un singur candidat în cadrul alegerilor prezidenţiale din 1 noiembrie.



Organizatorii manifestaţiei au îndemnat oamenii să vină în Piaţa Marii Adunări Naţionale pe 27 august, la ora 09:00, la un nou protest.

https://www.ipn.md/ro/mai-multi-manifestanti-au-cerut-demisia-guvernului-si-a-7965_1075711.html