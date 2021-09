Proiect internaţional de studiere a conflictului transnistrean, lansat la Sibiu

Cei doi parteneri vor coordona editarea unui volum colectiv, care va avea ca titlu denumirea proiectului de cercetare. Lucrarea va fi publicată de către o editură europeană, în seria „Istoria Europei de Sud-Est”. În calitate de editori ai volumului se regăsesc câte un expert de la LACT, AIB, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice din Chişinău, dar şi de la trei instituţii din SUA: US Army War College din Carlisle (statul Iowa), Florida Atlantic University şi Univesrsity of North-Carolina at Greensboro. Apariţia de sub tipar a volumului este preconizată pentru vara anului 2022.



Directorul LACT, profesor dr. Eugen Străuţiu, a invitat la colaborare şi autori din Republica Moldova, specializaţi pe domeniul Studiilor de Securitate, în special pe cercetătorii din aria intereselor ştiinţifice a cărora face parte şi tema conflictului transnistrean – mai ales cercetători ai Şcolii Doctorale a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, cercetători ai Secţiei Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Agenţiei pentru Ştiinţă şi Memorie Militară – ambele instituţii aflate în subordinea Ministerului Apărării, dar şi cercetători din institutele de cercetare şi din universităţile civile moldoveneşti.



În volum vor fi elucidate cauzele politice şi geopolitice ale războiului din 1992. Vor fi evaluate sursele documentare şi se va face analiza cantitativă şi calitativă a forţelor combatante. Se va evidenţia specificul organizării şi al acţiunilor forţelor paramilitare. La fel, vor fi cercetate interesele actorilor internaţionali şi acţiunile lor politice şi militare etc.



Iniţiatorul proiectului – LACT – este singurul centru de cercetare din lume specializat exclusiv pe studierea conflictului transnistrean. LACT s-a constituit ca un program de cercetare al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, care este subdiviziunea de cercetare a Departamentului de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România. Celălalt partener al proiectului, AIB, este o instituţie independentă, care are ca scop dezvoltarea şi promovarea, la nivel naţional şi internaţional, a cercetării interdisciplinare şi comparative a regiunii balcanice şi, în sens mai larg, a Europei de Sud-Est, în care este inclusă şi Republica Moldova.