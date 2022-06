Procurorii au descins acasă la Ion Harghel pentru a căuta noi dovezi contra lui Dodon în dosarul „Kuliok”. Bloggerul nu are niciun statut procesual

„Tangenţa cu aşa-numitul dosar „Kuliok” constă în aceea că în 2019, când au apărut prima dată imaginile video cu Dodon şi Plahotniuc, după cum se cunoaşte, activam în PDM. La ridicarea imaginilor video de către procurori în acea perioadă, eu mă aflam la sediul PDM. Percheziiţile de astăzi, bănuiesc eu, s-au efectuat cu scopul de a căuta informaţii relevante pentru aşa-mumitul dosar „kuliok”. Nu am nici un statut în cadrul acestui dosar penal. Pentru suprimarea oricăror suspiciuni, benevol am predat ofiţerilor de urmărire penală telefonul şi calculatorul. La ei a mers şi toată arhiva mea personală din tinereţe şi până în prezent. Conţinutul dispozitivelor mele eu îl consider ca fiind absolut irelevant pentru respectiva cauză penală. Sper să primesc dispozitivile date cât mai curând posibil înapoi”, a scris Harghel pe canalul de pe Telegram „Radar Politic”, pe care îl administrează.

Bloggerul a mai spus că, anterior, a fost atenţionat că ar putea să primească vizita procurorilor.

„După cum v-am anunţat aici anterior, am fost atenţionat că voi avea parte de aşa „onoare”. Totuşi, la moment, nu pot să spun dacă este sau nu vreo legătură între atenţionările primite şi această percheziţie. Am văzut astăzi aplauze. Cu toate că şi eu vă iubesc, vă dau o veste proastă, sunt un om liber, am fost şi aşa voi fi”, a mai scris Harghel.

Ion Harghel este fost membru al Partidului Democrat din Moldova şi fost vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret a PDM.