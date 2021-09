Procuratura: Este necesară o nouă strategie de recuperare a banilor sustraşi din sistemul bancar

„Deşi se pretinde că acest document strategic a fost elaborat în iunie 2018 de către Procuratura Anticorupţie, CNA şi ARBI, şi prezentat ulterior public de către ex-procurorul general Eduard Harunjen şi ex-adjunctul Procurorului Anticorupţie, Adriana Beţişor, el niciodată nu a fost înregistrat în Procuratura Anticorupţie sau Procuratura Generală, CNA sau ARBI. Nu a fost aprobat prin vreun ordin comun şi nici nu au fost identificate careva urme de lucru cu acest document, informaţiile operative gestionate pe caz indicând că ar fi fost elaborat în afara Procuraturii şi celorlalte două instituţii indicate, precum şi nu de către cei ce au subscris şi şi-au asumat lucrarea”, precizează PG într-un comunicat de presă.



Procuratura consideră că pentru eficacitatea procesului de recuperare a banilor fraudaţi, statul are nevoie de o viziune şi un document strategic complex, însă elaborarea şi realizarea unei astfel de strategii depăşeşte competenţele Procuraturii, impunându-se intervenţia Guvernului şi a Parlamentului.



„Plasarea responsabilităţii pe seama Procuraturii pentru întregul proces de recuperare a mijloacelor financiare fraudate, care prioritar trebuie să asigure eficienţa urmăririi penale pe caz şi ale cărei atribuţii funcţionale sunt prea restrânse legal pentru a acoperi tot spectrul de activităţi ce se impun în această direcţie, de fapt, a determinat rezultate sub limita aşteptărilor societăţii şi o situaţie de conflict între autorităţile de primul nivel, precum şi riscuri de discreditare în faţa partenerilor externi de dezvoltare”, se mai spune în comunicat.



Procuratura va desemna câte un reprezentant din Procuratura Generală şi procuraturile specializate implicate în investigarea fraudei bancare şi va prezenta viziunea instituţiei cu referire la componenta penală şi civilă a documentului.