Pro Moldova va depune o moţiune simplă împotriva ministrei Dumbrăveanu

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă de liderul grupului parlamentar, Andrian Candu. Deputatul a invitat toţi deputaţii îngrijoraţi de starea sistemului sanitar din ţară să susţină moţiunea pentru a aduce în faţa oamenilor pe cei care au pretins că ar fi gestionat în toată această perioadă pandemia.



Deputata Ruxanda Glavan a declarat că Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică susţine că nu poartă responsabilitate pentru modul în care sunt prelevate şi transportate probele cu material infecţios pentru investigare în laborator. Potrivit ei, în toată această perioadă oamenii au fost minţiţi. Or, o autoritate publică, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, interpretează după bunul plac normele legale pentru a-şi declina responsabilităţile.



„Noi am stat acasă, noi am respectat regulile pe alocuri deplasate pe care ni le-au cerut, pentru ca ei să-şi poată face de cap. Prin neasigurarea prelevării şi transportării corespunzătoare a probelor, prin ignorarea aplicarea normelor şi lipsa controlului, mii de oameni au fost supuşi pericolului infectării. Câţi dintre aceştia cu adevărat s-au infectat? Câţi au rămas cu probleme de sănătate pentru toată viaţa? Câţi au decedat din vina autorităţilor care nu şi-au respectat obligaţiunile? Câţi oameni au trăit sau trăiesc cu iluzia că sunt sănătoşi în urma testărilor neconforme şi cu rezultate fals-negative şi au infectat familia, prietenii, colegii? Cine şi când ne va răspunde la aceste întrebări? Este un comportament penal, nu mai vorbim despre partea morală a lucrurilor”, a menţionat Ruxanda Glavan.



Contactată de IPN, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Cristina Stratulat, a declarat că instituţia nu comentează subiectul legat de moţiune.