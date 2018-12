PRIME TV solicită 4.000 de euro pentru un minut de publicitate electorală. Cât vor restul televiziunilor pentru apariţia candidaţilor la TV

Potrivit sursei citate, preţurile sunt exagerate, cred unii experţi media, şi urmăresc scopul de a îngrădi accesul concurenţilor din opoziţie pe platformele media controlate de politicienii care candidează la alegerile parlamentare.

Pentru un minut de publicitate la postul de televiziune Prime TV candidaţii vor trebui să plătească 4.000 de euro, iar la Publika TV 2.000 de euro. La posturile de televiziune Canal 2 şi Canal 3, proprietarul cărora este oficial Oleg Cristal, consilierul politic al lui Vladimir Plahotniuc, tariful pentru un minut publicitar constituie 1.500 de euro.

Şi la televiziunile afiliate lui Ilan Şor, administrate de jurnalistul Dumitru Chitoroagă, reprezentant împuternicit al Partidului Şor, preţurile nu sunt mai mici. Un minut de publicitate la Televiziunea Centrală costă 1.500 de euro, iar la Orhei TV - 1.000 de euro.

500 de euro pentru un minut vor trebui să plătească partidele care vor dori să apară la NTV Moldova şi Exclusiv TV, deţinute de deputatul socialist Corneliu Furculiţă prin intermediul companiei Exclusiv Media. Postul de televiziune Accent TV, la fel afiliat PSRM, administrat de Stanislav Vîjga, care anterior a donat bani pentru Partidul Socialiştilor, solicită 50 de euro pentru un minut (inclusiv TVA).

Costul pentru publicitatea electorală per minut la RTR Moldova este de 1.000 de euro. Postul public de televiziune Moldova 1 va difuza publicitatea electorală cu 900 de euro per minut, iar Moldova 2 - cu 150 de euro. Pro TV Chişinău solicită 840 de euro pentru difuzarea materialului electoral per minut.



500 de euro este tariful pentru difuzarea unui minut de publicitate electorală la postul TV8. Postul de televiziune N4 a stabilit taxa de 480 de euro pentru un minut de publicitate electorală. Jurnal TV va cere 400 de euro. REN Moldova a anunţat un preţ de 7.800 de lei (până la 400 de euro).

Urmează Noroc TV şi Vocea Basarabiei cu 300 de euro per minut, Agro TV cu 200 de euro, ITV - 180 de euro, TV Prim - 80 de euro.

