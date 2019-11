Primăria Chişinău are trei viceprimari noi

Inga Ionesii va fi responsabilă de atragerea investiţiilor. CMC i-a dat votul în lipsa acesteia. Inga Ionesii este ambasadoare în Estonia şi urmează să-şi încheie în curând mandatul. Primarul Ion Ceban a precizat că Inga Ionesii mai mare câteva responsabilităţi în afara ţării, este preşedintele Galei Ambasadorilor. După 13 decembrie, va reveni în ţară şi incompatibilitatea cu funcţia de viceprimar va dispărea. Inga Ionesii a pregătit strategia de dezvoltare instituţională a municipiului Chişinău, pe o perioadă de trei ani, pe care o va prezenta când va reveni. Primarul i-a asigurat pe consilieri că o vor aprecia.

Angela Cutasevici va fi responsabilă de domeniul social şi educaţie. Ea a fost întrebată de reprezentanta asociaţiei „Părinţii Solitari”, Ala Revenco, cum va rezolva problema colectării taxelor ilegale în învăţământ. Angela Cutasevici i-a răspuns că există o strategie sectorială anticorupţie aprobată, iar primul lucru pe care îl va face este să vadă în ce mod această strategie este racordată la municipalitate. Apoi, împreună cu alte entităţi, va decide cum să combată fenomenul. Angela Cutasevici mai spune că soluţia problemei trebuie căutată şi în părinţii care încurajează fenomenul corupţiei în şcoli.

Ilie Ceban va fi viceprimar responsabil de domeniul juridic. Anterior, în prezentarea sa, Ilie Ceban a declarat că a activat în ultimii zece ani în calitate de avocat, are experienţă bogată în conlucrarea cu cetăţenii şi prestarea serviciilor juridice. La fel, a lucrat în cadrul mai multor companii, fiind responsabil de domeniul juridic.



Primarul general interimar, Ion Ceban, le-a transmis viceprimarilor numiţi în funcţie că profesionalismul şi competenţa lor trebuie să fie pusă în capul activităţii. Primarul le-a recomandat ca să fie receptivi faţă de fiecare consilier, cetăţean sau şef de direcţie. Primarul a asigurat consilierii că are că are deplină încredere în viceprimari, aceştia nu au afiliere politică şi au fost selectaţi în baza meritocraţiei, profesionalismului şi competenţelor pe care le au.

Corneliu Pântea, consilier PUN, l-a contrazis, spunând că selecţia candidaţilor la funcţia de viceprimar a fost făcută pe criterii politice. „Doi sunt ai PSRM şi doi ai PDM”, a declarat Corneliu Pântea.



La şedinţa CMC din 20 noiembrie, Inga Ionesii, Angela Cutasevici şi Ilie Ceban nu au acumulat suficiente voturi pentru a fi promovaţi în funcţie. Atunci viceprimar a fost ales doar Victor Chironda, care gestionează domeniul planificării urbane. Pentru Victor Chironda au votat 41 de consilieri.