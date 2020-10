Preşedintele CEC explică de ce a fost nevoie de a deschide 42 de secţii de vot pentru alegătorii din Transnistria

Totodată, oficialul face trimitere către Codul Electoral al Republicii Moldova care stipulează admiterea tuturor cetăţenilor la urna de vot, fie că locuiesc pe malul stâng al Nistrului, fie că locuiesc pe malul drept.



„S-a decis deschiderea unui număr de secţii suficient ca să venim în corespundere cu prevederile Codului Electoral, şi anume cu Articolul 32 care stabileşte câteva criterii pentru a identifica un număr optim de secţii de votare pentru cetăţenii care au domiciliul în stânga Nistrului. Avem un număr de 238 de mii de cetăţeni care au statut permisiv de vot şi avem o istorie a exprimării votului pentru ultimele scrutine, cea mai mare cifră fiind de 37 de mii de persoane care şi-au exprimat votul în 2019”, a declarat Dorin Cimil în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Întrebat cum are de gând Comisia Electorală Centrală să lupte cu fenomenul transportului organizat pentru alegătorii din regiune, preşedintele CEC face trimitere la o hotărâre a instituţiei adoptată recent, dar şi la o notă protocolară expediată candidaţilor la funcţia de preşedinte.



„Noi am rezolvat acea problemă care nu a fost rezolvată de Parlamentul Republicii Moldova urmare a adreselor Curţii Constituţionale din 2016. Printre acele chestiuni era şi problema transportului organizat a alegătorilor către secţiile de votare. În situaţia în care problema nu a fost rezolvată la nivel legislativ, am decis noi să venim cu o soluţie. CEC a pronunţat o circulară în care a atenţionat şi interzice transportarea organizată a alegătorilor, precum am avut şi o notă protocolară către toţi concurenţi electorali, dar şi către toţi alegătorii privind combaterea fenomenului transportării organizate alegătorilor”, a adăugat preşedintele CEC.



Potrivit documentului adoptat de către membrii CEC, între orele 7:00 – 21:00, se interzice organizarea, de către concurentul electoral sau de către alte persoane în interesul concurentului electoral, transportării alegătorilor la secţia de votare; efectuarea transportării alegătorilor la secţia de votare cu scopul de a-i determina să voteze pentru unul din candidaţi; a efectua transportarea alegătorilor la secţia de votare cu autobuze/autocare sau a efectua transportarea alegătorilor la secţia de votare de către operatorul de transport rutier în regim taxi, conform unor înţelegeri cu terţe persoane, altele decât călătorul/alegătorul, cu excepţia cazurilor alegătorilor cu dizabilităţi.



Cât despre o eventuală amânare a scrutinului, Dorin Cimil precizează că unicul organ care are dreptul să decidă dacă scrutinul va avea loc sau nu, este Parlamentul Republicii Moldova.