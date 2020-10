Portretul candidaţilor la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova

Primul în buletinul de vot este Renato Usatîi, candidat din partea Partidului Nostru, la care este şi preşedinte. Are 41 de ani şi este primar al municipiului Bălţi, dar şi fondator al fundaţiei care îi poartă numele. Potrivit declaraţiei de avere, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, a obţinut venituri din donaţii în sumă de 3 700 000 de lei. Din vânzarea a patru autoturisme şi a unei motociclete, declară venituri de 27 290 000 de ruble. Iar salariul de la Primărie i-a adus 23 829 de lei. Din vânzarea părţii sociale la „Euroshow Grup” a obţinut 5 400 de lei. Are în posesie 18 terenuri, un garaj, şase case de locuit şi alte trei bunuri imobile. Posedă un autoturism de marca Rolls Royce şi trei ceasuri a căror valoare depăşeşte zece salarii medii pe economie.



Al doilea în buletinul de vot este Andrei Năstase, din partea Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, al cărui preşedinte este. Are 45 de ani şi este de profesie avocat. După ultimele alegeri locale, a acces în Consiliul municipal Chişinău. În iunie 2018, a fost ales în funcţia de primar al capitalei, dar scrutinul a fost atunci anulat de instanţa de judecată pe motiv că ar fi făcut propagandă electorală în ziua scrutinului. Potrivit declaraţiei de avere, pe parcursul anului 2018-2019, a obţinut venituri din salariul de parlamentar în mărime de 50 335 lei, funcţia de ministru de interne i-a adus venituri de 78 272 de lei, iar în cadrul unei companii germane a câştigat 157 126 de euro. Pe parcursul anului 2019, a obţinut în cadrul Primăriei Chişinău indemnizaţii în valoare de 3250 de lei. Are în posesie opt terenuri, un garaj, un apartament, două case de locuit, două autoturisme şi alte şapte imobile.



Al treilea în buletinul de vot este Tudor Deliu, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Are 64 de ani, este de profesie filolog şi master în drept administrativ şi constituţional. Îndeplineşte funcţia de consilier politic în cadrul partidului. Potrivit declaraţiei de avere, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, a obţinut venituri din salariul de parlamentar în mărime de 233 820 de lei şi din activitatea de partid – 135 329 de lei. De asemenea, a activat la Colegiul de ecologie, de unde a obţinut un salariu de 335 311 lei şi la Academia administrare publică – 2 7995 de lei. Venituri obţinute din pensie, plăţi compensatorii sau alocaţii raportează în sumă de 253 618 lei. Are în proprietate două apartamente, un garaj şi o maşina Toyota Avensis.



Al patrulea în buletinul de vot este actualul preşedinte al ţării, Igor Dodon, care candidează independent. Are 45 de ani şi este doctor în economie. Este preşedinte al Federaţiei de şah a Republicii Moldova, fondator al AO Institutul de modernizare a Moldovei, AO Iubesc Moldova şi al Fundaţiei de binefacere Soluţia. Potrivit declaraţiei de avere, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, a avut venituri din salariul de preşedinte în mărime de 416 921 de lei. Soţia declară venituri de 784 290 de lei în cadrul Exclusiv Media. Are în proprietate un teren şi o casă de locuit.



A cincea în buletinul de vot este Violeta Ivanov, de la Partidul Şor. Are 53 de ani şi este doctor în ştiinţe geonomice, fiind de profesie inginer. Estedeputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit declaraţiei de avere, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019, a obţinut un venit de la Parlament în mărime de 327 724 de lei, din cadrul Balkan Pharmaceuticals –303 230 de lei şi din cadrul Ionel Ivanov – 132 000 de lei. Din îndemnizaţii, compensaţii a obţinut 73 999 de lei. Deţine un apartament, şase conturi bancare cu o sumă totală de 523 924 de lei. Este asociat la Furni-Style şi acţionar la Floare-Carpet.



A şasea în buletinul de vot este Maia Sandu, de la Partidul Acţiune şi Solidaritate, la care este şi preşedintă. Are 48 de ani, de profesie economist. Maia Sandu a participat şi la alegerile prezidenţiale din 2016, ajungând în turul doi. Potrivit declaraţiei de avere, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019, a avut un salariu la Cancelaria de Stat de 111 786 de lei şi altul la Parlament, 50 335 de lei. Venituri a mai obţinut din activităţi în cadrul Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, 500 de roni, şi din dobânda unor depuneri la banca, 930 de dolari SUA. Are în proprietate un apartament şi o maşină din 2007. De asemenea, deţine două conturi, unul de 24 270 de dolari şi altul cu 1 000 de lei



CEC mai are în examinare dosarele de înregistrare în cursa electorală pentru alegerile prezidenţiale ale candidaţilor desemnaţi de Blocului Electoral UNIREA, Dorin Chirtoacă, şi de Partidul Unităţii Naţionale, Octavian Ţîcu. Dorin Chirtoacă este preşedintele Partidului Liberal, are 42 de ani şi este de profesie jurist. A fost primar al capitalei în perioada 2007 2017. Octavian Ţîcu are 48 de ani, este conferenţiar universitar şi doctor în istorie, maestru internaţional la box, vicecampion european şi multiplu campion naţional. Este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A candidat la funcţia de primar al Chişinăului la alegerile octombrie 2019, obţinând sub 5% voturi.