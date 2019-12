Platforma DA nu renunţă la Legea Magniţki şi la crearea Curţii Anticorupţie

Solicitat de IPN la final de sesiune parlamentară, Alexandru Slusari a declarat că, după cele trei luni în care Parlamentul nu a activat, a urmat crearea acelei majorităţi parlamentare nefireşti, dar unica posibilă în acele circumstanţe. Alexandru Slusari spune că Platforma a contribuit semnificativ la toate „acţiunile de eliberare a statului”, în măsura în care a fost posibil în coaliţia cu Partidul Socialiştilor. Potrivit lui, au fost acţiuni comune de eliberare a statului de „dictatura lui Plahotniuc şi acestea reies din dorinţa a 80% din cetăţeni care nu au vrut să trăiască sub jugul lui Plahotniuc”.



Dincolo de acţiunile comune, printre iniţiativele Platformei DA se numără constituirea Comisiei de anchetă privind frauda bancară şi prezentarea raportului. Alexandru Slusari este mândru că a reuşit, împreună cu colegii, să pregătească acest raport, iar ca urmare să fie votată acea hotărârea a Parlamentului. „Indiferent ce va urma, (hotărârea) este un reper pentru revizuirea legii miliardului şi pentru anchetarea cazului, şi pentru alte acţiuni care urmează a fi făcute. Şi chiar dacă aceste acţiuni nu vor fi întreprinse de PDM-PSRM, oricum acea hotărâre rămâne ca reper”, a notat deputatul.



Potrivit lui, o altă realizare importantă este prelungirea termenului în care micii antreprenori pot activa în bază de patentă. A fost dezideratul platformei. PPPDA a promis că businessul mic, comercianţii, vor putea munci fără riscul că le poate fi sistată activitatea. În opinia sa, prin prelungirea cu trei ani a termenului în care sunt acceptate patentele, a fost adusă mai multă stabilitate pentru 20 de mii de oameni şi acesta este un lucru bun.



Cât despre promisiunile electorale ale blocului ACUM, Alexandru Slusari a dat exemplul Legii Magniţki, amânarea căreia a fost un compromis la semnarea acordului politic cu PSRM. Parlamentarul spune că Platforma DA nu renunţă la această iniţiativă şi nici la legea privind crearea Curţii Anticorupţie. Potrivit lui, acest subiect urma să fie discutat în contextul reformei ample a justiţiei. „Cu părere de rău, s-a ajuns acolo unde s-a ajuns. Nu cred că guvernarea lui Dodon va ţine cont de reforma veritabilă a justiţiei. Va avea loc doar o mimare”, crede preşedintele Fracţiunii ACUM, Platforma DA.



Cel mai mare regret al deputatului este că nu s-a reuşit aplicarea corectă a Declaraţiei de capturare a statului. Şi aceasta pentru că urma adoptarea unor legi speciale, urmau să fie demişi marea majoritate a funcţionarilor din diferite instituţii importante, în primul rând de reglementare – ANRE, Curtea de Conturi, CA, Consiliul Concurenţei etc. „Cu părere de rău, s-a mers pe o altă cale, care nu a fost tocmai una corectă. Declaraţia a rămas o hârtie cu caracter simbolic”, susţine Alexandru Slusari.



Pentru următoarea sesiune, Fracţiunea ACUM, Platforma DA planifică să vină cu iniţiative de sprijin pentru businessul mic şi mijlociu, pentru sectorul agroindustrial, pentru producătorii autohtoni. De asemenea, în atenţia fracţiunii rămâne problema furtului miliardului, precum şi descentralizarea. În ceea ce ţine de conlucrarea cu colegii din PAS, Alexandru Slusari spune că pe mai multe probleme strategice cele două fracţiuni îşi coordonează poziţia, dar totuşi este vorba despre două partide distincte.



La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Blocul electoral ACUM a obţinut 26 de mandate de deputat, dintre care 12 în circumscripţiile uninominale: nr. 14, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 50 şi 51. Deputaţii din ACUM au constituit două fracţiuni parlamentare: Fracţiunea PAS, Blocul ACUM şi Fracţiunea ACUM, Platforma DA. Ultima are 11 parlamentari.