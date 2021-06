Platforma DA cere demisia directorului Agenţiei Proprietăţii Publice

Mai mulţi candidaţi pe lista formaţiunii au spus că Ghenadie Ţepordei a gestionat fraudulos mai multe întreprinderi de stat, cum ar fi Calea Ferată din Moldova, Portul Internaţional de la Giurgiuleşti, Aeroportul Internaţional Chişinău şi altele. În consecinţă, s-au furat miliarde de lei, care trebuiau să ajungă în bugetul de stat.



Andrei Năstase, liderul Platformei DA, a spus că schemele de furt la mai multe întreprinderi de stat ar fi gestionate de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.



Igor Munteanu, vicepreşedinte al Platformei DA, a subliniat că „APP e una dintre cele mai „harnice” agenţii în a delapida patrimoniul public al acestei ţări, e cea mai dispusă spre risipă, lăcomie şi corupţie”. Portul de la Giurgiuleşti a fost vândut cu 1000 de euro, printr-un offshore din Cipru. Din banii furaţi, puteau fi mărite pensiile şi bursele pentru studenţi, a declarat Igor Munteanu.



Alexandru Slusari, vicepreşedinte al Platformei DA, a spus că APP, în loc să apere interesele cetăţenilor, apără interesele liderului socialist Igor Dodon şi ale lui Vladimir Andronachi, deputat democrat.



Stela Macari, candidat pe listele Platformei DA, a specificat că cei de la conducerea APP ar ridica indemnizaţii anuale de sute de mii de lei, dar nu lucrează în interesul cetăţenilor. CFM este adusă pe calea falimentului, întreprinderea înregistrând datorii de circa 800 de milioane de lei, a adăugat Stela Macari.



Un alt candidat pe listele DA, Inga Grigoriu, a relevat că staţiile tehnologice de irigare, dacă ar fi fost administrate corect, puteau aproviziona cu apă şi ţările învecinate, dar APP a propus ca unele dintre aceste staţii să fie lichidate. La o staţie de irigare de la Briceni, angajaţii nu şi-au primit salariile timp de şase luni. Fără irigare, nu există produs local. Fără produs local, nu există contribuţii la bugetul de stat. Fără irigare, nu există cetăţeni care să vrea să rămână acasă, a adăugat Inga Grigoriu.



Agenţia Proprietăţii Publice a emis un comunicat de presă în care spune că regretă insinuările făcute de către unii actori politici în adresa instituţiei şi solicită să nu implice APP în activităţile lor politice şi electorale. Instituţia precizează că Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti nu se află în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice. „În această ordine de idei, APP reiterează că nu este în drept şi nu are atribuţii de a interveni în cazul disputelor reliefate în cazul Portului. Or, Agenţia Proprietăţii Publice nu are careva tangenţe cu disputele respective”.