Platforma DA acuză PAS de continuarea practicilor licitaţiilor trucate şi de mimarea reformei justiţiei

De cealaltă parte, reprezentanţii puterii spun că rezultatele reformelor demarate vor fi sesizabile abia peste ani.



Reprezentanţii Platformei DA spun că guvernarea nu reacţionează la nicio propunere constructivă venită din partea opoziţiei, izolându-se complet de opiniile specialiştilor din afara partidului. Reprezentanţii Platformei DA acuză PAS de continuarea practicilor licitaţiilor trucate şi de mimarea reformei justiţiei.



„Republica Moldova nu este pregătită să fie condusă de un singur partid. Am văzut o atitudine de superioritate din partea celor din Parlament şi Guvern faţă de critici şi propuneri. Platforma DA a venit cu mai multe propuneri atunci când vedeam că se greşeşte, dar nu am fost ascultaţi. S-a observat o problemă cu transparenţa. Proiecte de lege care azi erau scrise, sunt înregistrate în Parlament şi votate fără consultări, este o practică ce se tot repetă în acest an. Reforma justiţiei sună frumos, dar în realitate ce avem? Noi am susţinut schimbarea Procurorului General, dar trebuia să se facă procedural, corect. Acum riscăm să fim condamnaţi la CEDO pentru că s-a greşit procedura. Vorbim de combaterea schemelor. Pe bune? Interconexiunea electrică cu România a fost câştigată de o companie din India, licitaţia fiind trucată la 20 de mii de euro, când contractul este de milioane”, a spus reprezentantul Platformei DA, Liviu Vovc, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Nici reprezentanţii Partidului Liberal nu se arată încântaţi de rezultatele livrate de PAS în primul an de mandat, menţionând că este necesară schimbarea întregii echipe guvernamentale.



„Remanierile guvernamentale trebuie să înceapă de la prim-ministru. Fără supărare, doamna n-a corespuns şi nu va corespunde niciodată funcţiei. Doamna prim-ministru a comis nenumărate greşeli pornind de la exprimare, iar ultima greşeală l-a vizat pe ministrul agriculturii în privinţa căruia a minţit. Ea a ascuns că omul, de fapt, era împotriva închiderii Universităţii Agrare. PAS trebuie să se deschidă şi să-i includă pe toţi cei care vin cu puncte de vedere constructive. Pentru că apare problema cum menţinem o guvernare proeuropeană în următorii 10 ani, ca să nu admitem, din nou, o majoritate pro-oligarhică în Parlament”, a spus liberalul Dorin Chirtoacă.



De cealaltă parte, deputaţii PAS explică nemulţumirea oamenilor, reflectată în sondaje, prin faptul că guvernarea a demarat reforme dureroase, dar care vor da roade abia în următorii ani.



„Noi nu ne axăm acum pe raitingul PAS, pe cifrele din sondaje. Ştiu că vrem rezultate imediate, dar unele reforme vor dura 6-7 ani, cum este reforma justiţiei. Opoziţia de ce n-a aplicat la nicio funcţie din ministere? Noi i-am aşteptat cu mare drag. Când ni se spune că nu i-am acceptat în actul guvernării, noi ne dorim oameni executivi, posturile decizionale sunt deja ocupate. Avem nevoie de oameni peste tot, e o lipsă acută de cadre în Republica Moldova şi noi îi aşteptăm pe toţi cei de bună-credinţă”, a spus deputatul PAS Vitalie Gavrouc.



La 11 iulie s-a împlinit un an de la victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate la scrutinul parlamentar anticipat din 2021. Atunci PAS a obţinut 52,8% din sufragii (63 mandate), pe locul doi plasându-se Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor cu 27,1% (32 mandate).