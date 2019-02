PL s-a lansat în campania electorală pe malul Prutului

„Suntem acum într-un moment de răscruce, aşa cum a fost şi în 1989, atunci când am dat jos regimul comunist, aşa cum am făcut în 2009, când am dat jos regimul lui Voronin, iar acum riscăm să ne prăbuşim într-o dictatură feroce, de tip medieval. De aceea, începând cu aceste alegeri parlamentare trebuie să facem în aşa fel ca în Parlament să avem cât mai mulţi unionişti, unionişti sinceri şi consecvenţi, ca să depăşim numărul de 50 de deputaţi în Parlament, pentru a vota Unirea, la fel cum au votat-o deputaţii Sfatului Ţării în 1918”, a menţionat liderul PL, Dorin Chirtoacă.

La final, participanţii la eveniment s-au unit într-o Horă a Unirii, pe malul Prutului.

Formaţiunea politică menţionează că luptă pentru unire – idealul neamului românesc. Potrivit PL, unirea înseamnă salarii şi pensii de la 500 de euro în sus, preţuri mai mici, servicii medicale şi sociale de calitate. Liberalii mai spun că va fi asigurată pacea, securitatea şi bunăstarea tuturor în cadrul NATO şi UE. Totodată, diaspora va putea reveni acasă, lângă cei apropiaţi, pentru reîntregirea familiilor.

PL îndeamnă alegătorii să nu-şi dea votul pentru alte partide pentru că acestea sunt „formate din grupări oligarhice care se bat între ele, pentru putere şi bani. Învrăjbesc societatea, duc un război hibrid, determină plecarea oamenilor peste hotare. Au instaurat dictatura, distrug democraţia şi îi lipsesc pe cetăţenii Republicii Moldova de o viaţă decentă şi un viitor bun”.

Lista naţională a PL include 30 de candidaţi. În primii zece, se regăsesc doi candidaţi din diaspora, Vasile Calmaţui (Franţa) şi Valeriu Ambroci (Italia). Liderul unionist, Vlad Bileţchi, se regăseşte pe numărul doi în lista naţională a PL.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: