Pavel Postică: Pentru alegerile din 24 februarie au fost bugetate 150 de secţii de vot peste hotare, nu doar 125

Pavel Postică afirmă că partea proastă este că Guvernul nu a venit cu nicio notă informativă. „Niciun fel de claritate care au fost criteriile puse în calcul pentru a decide de ce X secţii de votare se deschid în ţara Y şi invers”, a declarat Pavel Postică, la emisiunea „Ţara” de la postul de televiziune Vocea Basarabieii TV.

Directorul de programe Promo-LEX spune că Asociaţia a făcut o analiză şi a încercat să propună un mecanism foarte clar, matematic, neutru şi apolitic de deschidere a secţiilor de votare. „Noi am făcut o analiză, reieşind din informaţiile disponibile public şi am menţionat că în circumscripţia 49, Federaţia Rusă, statele CSI şi Asia trebuiau constituite circa 30 de secţii de votare, în Europa – 90 de secţii, iar în SUA şi Canada – 14-15 secţii” a afirmat Pavel Postică.



Comentatorul politic Anatol Ţăranu consideră că legea este aplicată selectiv faţă de participanţii la alegeri. Analistul s-a referit în primul rând la Partidul Şor. De asemenea, comentatorul este de părere că sistemul electoral mix este unul favorabil Partidului Democrat. „Partidul care se găseşte la guvernare foloseşte avantajul său de forţă guvernantă şi de faptul că are majoritate parlamentară pentru a ajusta legislaţia la propriul său interes în următoarele alegeri. Ceea ce a şi făcut Partidul Democrat”, a declarat Anatol Ţăranu.



Analistul consideră că opoziţia politică trebuia să găsească un remediu pentru a contracara acest avantaj. Opoziţia putea să facă acest lucru prin coalizare şi anunţarea unei liste comune.

