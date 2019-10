Pavel Filip: Vladimir Plahotniuc nu-şi mai doreşte să facă politică

Pavel Filip spune că nu ştie unde se află Vladimir Plahotniuc şi nici nu l-a întrebat acest lucru când a vorbit cu el la telefon. Liderul democraţilor spune că nu cunoaşte nici conţinutul dosarului care a fost intentat recent de procurori pe numele lui Vladimir Plahotniuc.



Fostul premier a dezminţit informaţiile că fostul preşedinte al Parlamentului Andrian Candu ar vrea să plece din PDM şi chiar din ţară. „Nu este adevărat. Din discuţiile pe care le am cu domnul Candu, şi astăzi am discutat cu el, rămâne a fi un deputat activ în fracţiune. Nu ştiu, poate cineva lansează aceste discuţii”, a comentat liderul PDM.



Totodată, preşedintele PDM spune că unele comisii parlamentare de anchetă care activează actualmente în Parlament sunt de orientare politică şi au fost create pentru fraudarea alegerilor locale din 20 octombrie. Liderul PDM susţine că rapoartele acestor comisii sunt publicate înainte de alegerile locale cu scopul de a denigra Partidul Democrat. Pavel Filip spune că nu a fost invitat nici la audieri în Comisia parlamentară de anchetă privind tentativa de puci şi nici la Procuratură pentru a face declaraţii, deşi până în iunie 2019 a ocupat funcţia de prim-ministru. „Eu întotdeauna am respectat legea şi Constituţia pentru că aşa am depus jurământul. Atâta timp cât exista o hotărâre a Curţii Constituţionale, eu nu eram întrebat, dacă vreau s-o execut sau nu”, a declarat Pavel Filip despre perioada în care PDM refuza să plece de la guvernare.



Liderul democraţilor mai spune că PDM şi-a învăţat lecţiile şi acum este într-un proces de resetare. „PDM va deveni în continuare o construcţie autentic politică în Republica Moldova. Se vor regăsi în partid oamenii care împărtăşesc valorile acestei formaţiuni”, a declarat democratul. Totodată, Pavel Filip a refuzat să răspundă, dacă în PDM reformat se vor regăsi membri cum ar fi Constantin Ţuţu sau Constantin Botnari, apropiaţi fostului lider.