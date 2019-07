Pavel Filip: Reformarea Partidului Democrat este o necesitate

Potrivit lui Filip, atunci când o formaţiune se află în opoziţie are absolut alte responsabilităţi şi altă activitate. „Din punctul acesta de vedere, sigur că trebuie să ne vedem liniile directorii de activitate a partidului”, a afirmat fostul premier.

Pavel Filip spune că la Consiliul Naţional Politic al partidului care a avut loc duminică au existat discuţii fierbinţi timp de două ore ale membrilor formaţiunii. „Din necesitatea de a reforma, trebuie să recunoaştem că PDM a fost o formaţiune cu o politică agresivă şi poate şi era firesc, fiind un partid de guvernare. Poate altfel nici nu era posibil să obţinem rezultatele pe care le-am obţinut”, menţionează democratul.

În acest sens, Pavel Filip spune că partidul a decis să treacă de la agresivitate la parteneriate punctuale care „vor veni în interesul cetăţenilor Republicii Moldova”. Preşedintele interimar al PDM s-a referit aici şi la parteneriate în interiorul familiei politice europene din care face Partidul Democrat.

„Eu am văzut o echipă puternică la Consiliul Naţional, determinată, care a vorbit despre rezultatele pe care le avem şi toţi au spus că nu are de ce să ne fie ruşine pentru că am obţinut rezultate într-o perioadă de criză din Republica Moldova”, a declarat Pavel Filip.

Politicianul spune că în luna iulie va avea loc congresul PDM în cadrul căruia se va alege noua conducere a partidului după care acesta se va lansa în campania pentru alegerile locale din toamna acestui an.

