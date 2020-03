Pavel Filip, prins cu minciuna. Liderul PDM a recunoscut că s-a văzut cu Vlad Plahotniuc în SUA, deşi anterior nega acest lucru

„Nu ştiu de ce se face din acest lucru o senzaţie. Eu am declarat nu o singură dată că am comunicat cu Vladimir Plahotniuc până în momentul când şi-a depus mandatul. Este adevărat şi m-am văzut odată cu el. Trebuia să clarificăm nişte lucruri. M-am văzut în Statele Unite ale Americii, probabil la începutul lunii iulie. Trebuia să clarific nişte lucruri principiale pentru mine. Trebuia să pregătim congresul PDM, colegii îmi ziceau că trebuie să candidez pentru funcţia de preşedinte şi trebuia să clarific lucrurile, dacă are de gând să se implice, să influenţeze mai departe lucrurile în PDM ca să ştiu cum să procedez eu mai departe”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la postul de televiziune TVR Moldova.



Politicianul spune că în întâlnirea respectivă nu a fost nimic ieşit din comun.



„A fost o întâlnire obişnuită, am discutat şi despre cauze, şi despre consecinţe. Am vrut să mă asigur că nu va mai avea nicio implicare şi că va depune mandatul de deputat. Asta convenisem atunci. A spus că nu mai are absolut niciun interes în politică şi va încerca să-şi aranjeze lucrurile de sine stătător fără a avea o influenţă în Partidul Democrat. Ulterior, am constatat că nu a fost o discuţie tocmai sinceră”, a precizat preşedintele Partidului Democrat.



Pavel Filip spune că deplasarea în Statele Unite nu a fost efectuată strict pentru întâlnirea cu Vladimir Plahotniuc. Pe lângă aceasta au existat şi alte întrevederi.





Amintim că, în cadrul unei emisiuni la TV8, Pavel Filip a negat că a fost în Miami pentru a se vedea cu Vlad Plahotniuc.